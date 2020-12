Aún sin soluciones de fondo, vuelve el debate por el agua

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

A días del comienzo del verano y con los primeros calores ya encima, la situación por la falta de presión agua recobra fuerza y son cada vez más los sectores de la ciudad afectados.

Más allá de los anuncios y los debates, que enhorabuena se producen en los distintos ámbitos, los vecinos saben a ciencia cierta que la solución integral, de fondo y estructural, no llegará al menos para esta temporada estival.

Sí se trabaja en cuestiones paliativas, por parte del orden público cuando hay una empresa que debe responder, pero que, de todos modos, lejos están de representar el deseo de los frentistas por recibir un servicio por el cual se paga y mucho.

Desde el ámbito legislativo de Coronel Rosales se presentó ante la Provincia un pedido de declaración de emergencia hídrica y previo a ello, se debatieron otras propuestas en el Concejo Deliberante que no alcanzaron consenso. A continuación la opinión de los principales referentes de los espacios políticos.

Injusticia

“Un vecino que paga 1.000 pesos, abre la canilla y no tiene agua, es como mínimo una injusticia”, dijo Pablo Pujol (Gen), quien agregó que “no decimos que el servicio es deficiente porque directamente, en muchos casos, no está”.

“Se hizo otra presentación desde el oficialismo, luego del proyecto del vecinalismo, pero cargando responsabilidad única y exclusivamente en la Provincia. Por supuesto, es la principal responsable, pero la idea era que se motorizara una propuesta desde lo local, que es lo que está esperando el vecino, respuestas de sus representantes. De todos modos, vamos a seguir insistiendo”.

Recordó que hace tiempo, desde su bloque, presentó un proyecto ante “este nefasto cuadro taifario que cobra el agua en función de la valuación fiscal de la vivienda y no de los metros efectivamente consumidos. Incluso, se contó con el apoyo de 5.000 firmas de vecinos”.

“Desde allí se desató una gestión ante la OCABA y ABSA para intentar hacerles entender que es injusto, ilegal y arbitrario. No pudimos torcer el destino de ese cuadro tarifario y hoy nos encontramos con muchos vecinos que ni siquiera tienen agua”, dijo Pujol.

Tiempos

Rodrigo Sartori, del Frente de Todos, dijo que se está trabajando pero “no en línea con los tiempos de los vecinos”.

“La idea es realizar una tarea conjunta por la modalidad de facturación de ABSA, pero lo más difícil es el tema de la gente que no tiene agua, la falta de inversiones desde hace años. Se prometieron un montrón de obras y no llegó ninguna”.

“Ahora se discute nuevamente y tenemos la gran ilusión que se hagan los trabajos porque hay problemas de cañerías desde Grünbein hacia acá. Los vecinos de ATE III no tienen un hilo de agua. La intención es que las obras salgan lo más rápido posible, pero este verano sabemos que el ATE III, otra vez no tendrán agua”.

“Este verano mucha gente no viajará por el tema de la pandemia o por la situación económica y harán uso de las piletas, con lo cual se complicará aún más”.

Impuesto

Daniel Medina, de Bien Común, dijo que su bancada planteó un proyecto mediante el cual se pedía la declaración de la emergencia hídrica en el distrito, un relevamiento técnico de todos los barrios sin agua y, como el agua se cobra en función de la valuación fiscal y no del consumo, se agregó a ello que el municipio haga el reclamo administrativo para que no paguen los vecinos que no reciben el servicio.

“Contamos con el apoyo de Frente de Todos y Gen, pero el oficialismo votó en contra de este sistema que impuso el gobierno de (María Eugenia) Vidal, que nos parece injusto. Un servicio público no es un impuesto. Y, por tanto, se tiene que cobrar por el servicio que da y no por lo metros cuadrados edificados”.

“Es lo mismo que si se compra un pasaje de colectivo a Mar del Plata y en lugar de cobrar por llevar al usuario a esa ciudad, le cobran por las zapatillas que tiene puestas al momento del viaje. No tiene ningún sentido. El cobro de un servicio es por lo que se consume, de lo contrario se transforma en un impuesto”.

"Tapones de punta"

Santiago Maidana, Juntos por el Cambio, dijo que “se intenta confundir a los vecinos, pero la mayoría gracias a la transparencia y gestión de nuestro espacio, sigue confiando en nuestra palabra porque las cosas hay que plantearlas con fundamento”.

“En su momento, la oposición pidió la declaración de la emergencia hídrica con muchos puntos inalcanzables e inabordables, con cuestiones que se alejaban de la realidad concreta que se puede llevar adelante en una gestión. Por consiguiente, nuestro espacio modificó ese proyecto pero bajo ningún punto de vista corrimos el eje de declarar la emergencia. Se presentó una ordenanza viable y como cuerpo legislativo le exigimos a ABSA que cumpla el servicio como corresponde”.

“En forma paralela, el intendente Uset en conjunto con el diputado Nardelli presentaron en la Cámara Baja un proyecto de ley declarando la emergencia hídrica en la región, donde también se incluye a Coronel Rosales para ir 'con los tapones de punta' contra ABSA y eso lo hizo nuestro espacio con un proyecto de envergadura”.

“Se busca una solución de fondo. Los paliativos del Ejecutivo se están cumpliendo para llevar el agua a quienes no la tienen, cuando en realidad debería hacerlo la empresa provincial. Es muy difícil cuando desde el arco opositor se confunde al vecino, se miente y se pone al oficialismo en un lugar de descuido, porque no es así. No solo acompañamos el pedido a ABSA sino que lo reformulamos y agregamos un pedido de pronto tratamiento en la Provincia, donde parte de la confección del proyecto estuvo a cargo del intendente", sostuvo Maidana.