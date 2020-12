El Reino Unido aprobó la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca

El Reino Unido aprobó hoy la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que hasta el momento es la más barata y de más fácil distribución.

"Es una noticia realmente fantástica, y un triunfo para la ciencia británica, que la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca haya sido aprobada para su uso. Ahora procederemos a vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible", sostuvo el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a través de su cuenta de Twitter.

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.



We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT