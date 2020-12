ABSA solicita "un uso racional y solidario del agua potable" en Bahía

A través de un comunicado, ABSA recomienda realizar "un uso racional y solidario del agua potable en los domicilios".

Ayer había informado que sigue trabajando para mejorar el servicio y que reparte agua potable.

La empresa indicó que "si bien todos los sistemas de producción para abastecer a Bahía Blanca, Ingeniero White, General Cerri y Punta Alta están trabajando, el incremento del consumo de agua potable provoca la despresurización en algunos puntos de la red de agua potable, en especial en los barrios más altos, más alejados o densamente poblados".

Asimismo, subrayó que los problemas son "como consecuencia de las altas temperaturas que han persistido desde el lunes pasado y el pronóstico de continuidad de las condiciones climáticas para los próximos días".

Además, desde ABSA solicitaron a los usuarios que cuentan en sus domicilios con piletas de recreación "no recambiar el agua sino utilizar los productos adecuados para conservarla, no destinar agua para riego y minimizar los usos no esenciales".

También, la empresa recordó que "la conexión de bombas succionadoras está prohibida, ya que reducen la presión del sistema, afectando la normal distribución en los domicilios vecinos".