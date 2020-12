Criptomonedas: inversión con dinero virtual y riesgo real

Por Pablo A. Pascual / ppascual@lanueva.com

La utilización de las criptomonedas explotó en los últimos meses, colocando a nuestro país entre los primeros de Latinoamérica y en el top ten a nivel mundial.

Los entendidos señalan que la actualidad financiera y las dificultades para hacerse de dólares llevó a que muchas personas las eligieran como una forma de ahorrar.

Como cualquier inversión tiene sus riesgos. Las expectativas respecto a las ganancias que se esperan pueden ser alcanzadas o no.

Pero también, al igual que en otros órdenes de la vida, el delito puede estar presente y esa ilusión del rédito económico puede transformarse de un momento a otro en desencanto, frustración e impotencia.

Especialistas en el tema señalan que al mismo tiempo en que creció la utilización de las “cripto”, aumentaron en forma proporcional los casos de estafas bajo diversas modalidades.

Esto se dio a nivel global y Bahía Blanca no es la excepción, según informó el abogado Fernando Branciforte, referente en nuestra ciudad en derecho informático.

“El tema evolucionó mucho de 2008 o 2009, cuando nació el Bitcoin. Hoy en el mercado hay más de 7 mil criptomonedas, cada una con una función distinta y permitiendo realizar una operación diferente”, explicó el letrado.

Legalmente no están prohibidas y, de hecho, en nuestro país existen actualmente dos proyectos para reglamentarlas, los cuales “fueron muy criticados”.



Alerta y maniobras

Branciforte señaló que tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Central (BCRA) recomiendan desde hace años tener cuidado al momento de utilizar esta moneda virtual y buscar asesoramiento especializado.

“Hay muchas estafas que se llevan adelante. Recientemente hubo un caso en Córdoba, con algunas personas detenidas, de una empresa denominada OneCoin. Si bien se informó que era una estafa con criptomonedas, no tenía ese formato sino que se trató de lo que se denomina estafa piramidal, donde atraen inversores con supuestas promesas de réditos al acercar a otras personas”, agregó el letrado.

Explicó también que las principales maniobras se producen con lo que se denomina oferta inicial de monedas (ICO en inglés).

“Estas personas se contactan y manifiestan que tienen un proyecto novedoso de unas criptomonedas que van a sacar al mercado y necesitan fondos para hacerlo.

De una manera muy convincente afirman que van a ser muy rentables, que el valor va a subir en poco tiempo y finalmente desaparecen con la plata”.

“En otras oportunidades realmente sacan el proyecto, pero la verdad es que nunca fue desarrollado con todo el potencial prometido, las ganancias duran un día y se caen. Estos son los riesgos que tienen y por eso se recomienda estudiar el tema o acudir a alguien que pueda brindar asesoramiento”, siguió diciendo.

Branciforte aclaró también que existen muchas plataformas truchas de inversión, donde las personas depositan su dinero y finalmente no reciben nada a cambio.

“Hubo algunas maniobras en las que estos delincuentes crean perfiles falsos o hackean los verdaderos de algunas personas importantes en redes sociales, requiriendo la entrega de criptomonedas, por ejemplo de Bitcoins, a cambio de devolver el doble de lo aportado. Aunque parezca increíble hay gente que ha caído en estos engaño y es necesario decir, como lo hacían nuestros abuelos, que cuando la limosna es grande hasta los santos desconfían”.

De la misma forma, describió la utilización de ransomware, que es un programa de software que infecta una computadora e impide el funcionamiento del sistema así como el secuestro de datos.

“Estos sujetos te bloquean los datos y exigen una determinada cantidad de criptomonedas para liberarla”.



También en Bahía

El panorama que describe el especialista es global y también involucra a nuestra ciudad.

“Sé que hubo casos en Bahía Blanca. La gran mayoría se han dado por intercambios y compraventa de criptomoneda, en los que una de las partes no cumplió”, indicó Branciforte.

“Ha caído gente que tiene experiencia y parece increíble, pero se manejan de una forma que no te permite sospechar. Por suerte fueron montos chicos, no me he enterado de cantidades grandes”.

El abogado admitió que “la mayor parte de las víctimas caen en estos engaños por desconocimiento, realmente se sabe muy poco del tema y este último año explotó en nuestro país”.

También confirmó que la utilización de criptomonedas crece en forma paralela a la cantidad de casos de estafas.

“Continuamente se está viendo y lamentablemente la gente cae. Una cosa buena que tiene uno de los proyectos de ley presentados es que establece la obligación de generar capacitación tanto a los legisladores como a las personas de cómo funciona este sistema, eso serviría para prevenir estos delitos”.



Pista complicada

Un condimento extra para todo este panorama son las dificultades que presentan las investigaciones de este tipo de hechos.

“Son complicadas, pero no imposibles. Hubo casos en los que se ha podido rastrear a los estafadores, aunque es difícil”.

“La criptomoneda se maneja en un pseudo anonimato. Incluso, hay algunas que están hechas para que sean totalmente anónimas, las que resultan casi imposible rastrear. En teoría la cadena de bloques (la tecnología base de las criptomonedas) permitiría seguir una línea, pero vamos a llegar hasta una billletera virtual, entonces lo complicado es poder asociarla a una persona”, expresó.

Branciforte describió finalmente que los estafadores pueden utilizar algunas maniobras para cubrir su rastro.

“Pueden usar programas para bloquear la IP de la computadora, o utilizar la Dark web o Deep Web, entonces ahí se hace más difuso el camino”.



ONG de ayuda que podría

recalar en la ciudad



En nuestro país funciona, desde 2013, la ONG Bitcoin Argentina.

“Tiene un cuerpo y una clínica legales, por lo que alguien que fue estafado puede hacer la consulta y en forma virtual te orientan de forma gratuita.

Estamos viendo si el próximo año podemos traer una filial a Bahía Blanca”, anunció Fernando Branciforte.

La organización brinda también consultoría a gobiernos, instituciones públicas y privadas que buscan conseguir soluciones más eficientes y rentables por medio de la tecnología Blockchain.

Sobre la utilización de criptomonedas, el abogado bahiense dijo que en nuestro país se podrían realizar transacciones mediante ese sistema, pero que “en algunos casos, no es económicamente viable. Por cada operación hay que pagar una tasa que es en dólares y variable conforme al valor de la operación. Han salido algunas criptos que tienen una tasa muy baja y que se usan para eso”.

Agregó también que “existe un proyecto de una empresa que está armando en San Martín de los Andes una ciudad criptofriendly, donde todos los locales las acepten por medio de una plataforma que permite pagar de esa forma”.

Quienes busquen asesoramiento, realizar consultas o canalizar dudas pueden hacerlo a través de www.bitcoinargentina.org.