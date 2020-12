Paliza de los Nets, los Clippers se robaron la fiesta y, lo más atractivo, Campazzo estará entre los grandes

El estreno de la temporada 2020-2021 dejó como saldo los triunfos de los Clippers ante el campeón Lakers, por 116 a 109 y de los Nets frente a Golden State, por 125 a 99, en los juegos disputados entre anoche y esta madrugada. Aunque, definitivamente, para los argentinos el plato fuerte será esta noche, a las 23, cuando se produzca el debut de Facundo Campazzo, en la presentación de Denver Nuggets frente a Sacramento Kings, en el Ball Center.

El partido, sin TV, podrá verse por NBA League Pass.

El recorrido

Denver disputará 72 partidos de fase regular y el próximo será en el inicio del sábado (a las 0.30), cuando se midan ante Los Angeles Clippers, partido que será televisado por ESPN.

Continuando con el cargado cronograma de partidos, el lunes 28 del corriente Denver enfrentará a Houston (televisará NBA TV), mientras que el miércoles 30 visitará a Sacramento.

En el regreso a su cancha, el viernes 1 de enero los Nuggets se medirán ante Phoenix; el lunes 3 Campazzo se reencontrará con Pablo Prigioni, asistente de Minnesota Timberwolves, cuando lo visite y el 5 lo recibirá.

El viernes 8 Denver recibirá Dallas, al día siguiente visitará a Philadelphia y sin descanso, el 10 a los Knicks.

The fellas are ready to open the regular season at @BallArenaDenver tomorrow! #MileHighBasketball pic.twitter.com/8aK602WmmZ