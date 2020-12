De Boer: "No sabemos quién está detrás de esto, pero alguien hay"

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La UOCRA local volvió al centro de la escena, luego de que un grupo disidente tomara el lunes pasado la sede de Saavedra 470, realizara destrozos y hasta sutrajera dinero en efectivo.

"Es un hecho lamentable desde todo punto de vista. No podemos dejar que vuelvan las viejas prácticas y debemos seguir en esta senda que iniciamos hace casi tres años, cuando erradicamos la violencia y los manejos turbios”, señaló Carlos Segundo Jongewaard de Boer, delegado normalizador de la seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

De Boer llegó proveniente de La Plata tras el desplazamiento de Humberto Montero de la entidad y fue nombrado por Gerardo Martínez, secretario general a nivel nacional.

“Quiero dejar en claro que esto no tiene una connotación gremial, porque de los 7 que entraron a la sede en forma violenta, uno solo era afiliado. No sabemos quién está detrás de esto, pero estamos seguros que alguien hay. Esperamos que lo dirima la Justicia, que se llegue hasta las últimas instancias y que se sepa quién está detrás de todo esto", amplió.

El dirigente gremial reconoció que hubo un faltante importante de dinero.

"Robaron cerca de 50 mil pesos que habían quedado del viernes, algunos papeles que son medianamente importantes pero, por sobre todas las cosas, es el destrozo que han hecho adentro".

De Boer aseguró que de los 7 hombres que realizaron la toma, sólo 1 fue afiliado de la UOCRA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Era congresal suplente de anteriores conducciones. Le hemos abierto las puertas y hemos tenido comunicación sin ningún problema. Después se perdió el diálogo por motus propio y ahora reapareció de este modo".

Y agregó: "Nunca tuvimos una amenaza ni un amague, nada. La verdad es que no sospechábamos que pudiera pasar ésto. Son delincuentes. Si sos un trabajador no hacés semejante barbarie para hacerte oír. Entraron como ratas por la ventana trasera y destrozaron el lugar sin motivos”.

De Boer explicó que se mantiene el proceso de normalización y su intervención en la UOCRA local se da por una decisión de la conducción nacional.

"Si somos orgánicos a una conducción nacional y nuestros dirigentes decidieron que baje yo es porque no ha habido alguien que pueda hacerlo de acá. Por lo menos por el momento. Sino no me van a mandar a 800 kilómetros a hacer un trabajo. No sentirse representados por nosotros me parece una cosa totalmente mentirosa porque demostrado está en las marchas que hemos hecho, juntamos más de 400 personas, los compañeros repudiando estos hechos eran más de 50 que se autoconvocaron cuando vieron las noticias. Si los compañeros no se sintieran representado, nosotros hace rato que no estaríamos".

“En casi tres años de gestión ha habido cero violencia y se le ha dado trabajado, en la medida que la pandemia lo permitió, a todo el mundo. Aquí no hay listas negras. A los empresarios les pueden preguntar quién soy y cómo me comporto. Me duele que quieran ensuciarnos de esta manera", sostuvo De Boer.

En ese sentido, señaló que la pandemia golpeó fuertemente al sector de la construcción.

“Desde marzo que no hay trabajo. De hecho, hicimos una manifestación multitudinaria, en forma pacífica, y le entregamos un petitorio al intendente hace poco tiempo remarcándole el difícil presente de todos los compañeros”.

Sobre el final de su labor de normalización, De Boer esgrimió que esos tiempos los marca la justicia.

"A mí me designó la conducción nacional y hago mi trabajo de la mejor manera posible. Uno de los objetivos era terminar con la corrupción y la violencia y transparentar el gremio y creo que lo hemos conseguido. Las elecciones se van a realizar siempre y cuando dictamine el Ministerio de Trabajo. Hoy, por la pandemia, no podemos ni siquiera nombrar delegados", cerró Carlos De Boer.