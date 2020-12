Hockey: Bahía y Monte presentes en el cierre de año de Las Leonas y Las Leoncitas

Con participación de jugadoras surgidas de los clubes de la Asociación Bahiense de Hockey, el Seleccionado Mayor y la preselección argentina Sub 21 de hockey sobre césped femenino cerraron el año en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento).

Las Leonas, con las bahienses Valentina Costa Biondi y Bianca Donati y la montehermoseña Bárbara Dichiara, llevaron a cabo la última semana de entrenamientos previa al receso veraniego.

El combinado mayor venía de realizar la tercera concentración (segunda en Cariló), apuntando a la parte física, con vistas al 2021 que tendrá como objetivo principal los Juegos Olímpicos de Tokio; además de la FIH Pro League.

En la cita olímpica, Argentina se presentará el 25 de julio con Nueva Zelanda por la zona B y después jugarán contra España (26), China (28), Japón (29) y Australia (31). El grupo A lo integrarán Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Irlanda, India y Sudáfrica.7

Valen, Bianca y Bárbara durante los entrenamientos en Pinamar.



Para Costa Biondi significó la continuidad dentro del seleccionado, del que se tornó una pieza importante desde su llegada en el verano de 2019.

Dichiara y Donati, en tanto, regresaron al proceso luego de estar afuera por distintas circunstancias.

Bianca se sumó recién después de las primeras convocatorias tras el parate por el COVID-19, luego entrenarse en nuestra ciudad y seguir buscando la puesta a punto tras la lesión sufrida en la rodilla.

La montehermoseña, por su parte, volvió a Las Leonas tras casi dos años, cuando decidió dejar San Fernando para retornar a Atlético Monte Hermoso.

"Cuando me avisaron quedé como shockeada, no me lo esperaba", le contó a La Nueva. cuando recibió la noticia.

Encuentro naranja

Larsen, Pallottini y Etulain en los entrenamientos de la Preselección Sub 21. (FOTO: ABH).

Mientras Las Leonas llevaban adelante la última semana de entrenamientos, las jugadoras convocadas a la preselección Sub 21 también se entrenaban en el CeNARD.

Entre ellas, se encontraban la bahiense Eugenia Etulain (Sociedad Sportiva) y la montehermoseña María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso), quienes se sumaron a los entrenamientos presenciales ya que venían trabajando de manera virtual y a distancia a causa de la pandemia.

Del lunes a hoy, 19 jugadoras de distintos puntos del país entrenaron bajo las órdenes de los entrenadores Fernando Ferrara y Santiago Capurro y la coordinación de Carlos "Chapa" Retegui, director de Selecciones Nacionales.

Mucho Atlético en una sola foto: Costa Biondi, Dichiara, Larsen y Donati, pasado, presente y futuro de Monte, en el CeNARD.



Además, de este proceso también forma parte la bahiense Yazmín Pallottini, quien este año se sumó a Banco Nación para disputar el Torneo Metropolitano.

Debido a esto, la arquera surgida en El Nacional, forma parte de la lista de jugadoras que se desempeñan en Buenos Aires.

Las Leoncitas se preparan para el Campeonato Panamericano Junior, que se disputará del 12 al 25 de abril de 2021 en Santiago de Chile, y otorgará la clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en Sudáfrica.