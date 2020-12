Alejandro Hidalgo y Rogelio Martínez, rivales en la cancha y amigos en el barrio...

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Viven a pocas cuadras, uno de otro, en el barrio “San Ignacio”. Se cruzan seguido y se saludan con respeto.

Alejandro Hidalgo y Rogelio Martínez fueron referentes de sus respectivos clubes (Villa Mitre y Olimpo) en épocas recientes, cuando los clásicos se vivían de otra manera: sin violencia y con un alto grado de creatividad.

De esos partidos, a rajatabla pero con lealtad, hablan los protagonistas.

-¿Cómo eran los clásicos de antes?

Alejandro Hidalgo: -Muy pasionales. Se hablaba una semana antes del partido, todos lo esperábamos con ansias. Mirábamos el fixture para saber en qué fecha nos tocaba Olimpo.

“Futbolísticamente se hacían trabados en su gran mayoría. Pero se jugaba con lealtad, incluso cuando había que meter”.

-Rogelio Martínez: Lindos, muy intensos. Se vivía mucho con la gente en la semana previa. Uno se preparaba de la mejor manera, entrenaba con ansiedad y nerviosismo.

-¿Eran partidos que se definían por detalles?

Hidalgo: -La mayoría eran cerrados, ninguno quería perder y tanto ellos como nosotros jugábamos con la misma pasión.

Martínez: -Los que me tocó afrontar fueron ajustados, con pocos goles. Cada jugador exponía lo mejor de sí, dejaba todo en la cancha.

-¿Había pica entre los jugadores?

Hidalgo: -No. Básicamente era el orgullo de poder derrotar al clásico rival, pero no había ningún condimento personal, al menos de mi parte. Quería ganarle a Olimpo, era especial.

Martínez: -No había pica. Cada uno defendía su camiseta. El clásico es distinto porque se vive con intensidad, pero fuera de la cancha hay respeto. Me cruzaba en la calle con Carrillo y “Dany” Paz, nos saludábamos, no había distanciamiento. En la cancha sí, defender la camiseta a muerte.

-¿Cuál es el motivo de tener que convivir hoy con tanta violencia?

Hidalgo: -Para mí son las redes sociales las que incentivan a la violencia, es lo que genera este tipo de situaciones lamentables como la ocurrida antes del del último clásico. Realmente una pena.

“Pasó lejos de la cancha, pero antiguamente los hinchas iban al estadio se insultaban y cantaban y no pasaba más de eso. Cada uno se iba a su casa en paz.

“Villa Mitre iba y volvía caminando de la cancha de Olimpo. No pasaba de 90 minutos intensos, pero sin violencia ”.

“Se competía desde la creatividad. Exponer todo lo que se sentía con canciones o banderas; era más folklore”.

Martínez: -Era distinto, no pasaba lo que pasó ahora con el fallecimiento del hincha de Olimpo. Había otros códigos y se podía jugar con público.

“Hoy se torna casi imposible poder asistir con la familia a una cancha”.

-¿Tu mejor partido en un clásico?

Hidalgo: -Uno que hice un gol, pero por el torneo local, no competencias regionales. Ganamos 1-0 en nuestra cancha y fuimos campeones del torneo Apertura '95.

Martínez: -Uno por el Nacional “B”, que ganamos 1-0 con un gol mío. Veníamos de una campaña pobre y ellos en alza; eran favoritos. Y otro, un 2-2 con dos goles de Bazán Vera.

-¿Y el peor?

Hidalgo: -Varios (risas). El primero del Nacional B (año 1999) en cancha de Olimpo. Arrastraba una lesión complicada y no aguanté ni 60 minutos, me caía a pedazos.

Martínez: -Perdimos 1-0 con gol de Marcos Del Cero. Tremendo zapatazo de afuera del área.

-¿Cómo fue el gol que le hiciste a tu clásico rival?

Hidalgo: -Cambio de frente de izquierda a derecha, Alan Valcarcel la baja hacia atrás y cuando sale (Jorge) Spallanzani se la toqué por arriba (sombrerito).

Martínez: -Una jugada por la derecha, tira el centro la "Cucaracha" Galarza; sale a cortar, y rechaza mal, (Pablo) Molgatini. La pelota queda boyando en el área grande. Vengo y le pego de zurda como tirándome al piso, pidiendo permiso, y “Carucha” Laumann saltó y casi la saca.

“El festejo fue particular porque me había enterado que iba a ser papá de Joaquín. Mostré una remera con la ecografía de mi hijo”.

-Ustedes jugaron en ambos clubes. ¿Que sintieron al ponerse la casaca de su clásico rival?

Hidalgo: -Cuando me paré frente al espejo me pareció raro, pero sentía la responsabilidad y el agradecimiento por haber confiado en mi.

“Jugué en un nivel superior y me tenía que quedar en Olimpo, pero asciende Villa Mitre...; hablé con Jorge (Ledo), expliqué la situación. Ahí rompió el contrato. Me dijo: 'despreocupate' ”.

Martínez: -“Una sensación rara después de varios años de haber jugado en Olimpo. Difícil porque no sabía cómo me iban a recibir. Pero por suerte me trataron muy bien.

“Siempre me respetaron de ambos lados, no tengo problemas con ninguno. Eso sí, me saludan más los hinchas de Olimpo (risas)”.

-¿Te gustan los actuales partidos del Federal A?

Hidalgo: -Me gusta que se intente jugar por abajo. Se aplica demasiado el juego lateral y existe poco cambio de ritmo hacia adelante. No se ve el pase interno, buscar una pared con el “9”.

“La sensación es que Guardiola cambió el fútbol mundial, pero hay diferentes pies para jugar. Desde mi punto de vista se lateraliza mucho, se arriesga poco ”.

Martínez: -“No me gustó el primer partido ante Sansinena, pero sí lo que venía haciendo el equipo antes de la pandemia, en cancha de Libertad ”.

“Como todo equipo nuevo falta ensamble y no hay lugar para equivocarse”.

-¿Qué jugador le gusta del actual plantel?

Hidalgo: -“Lorito” González, Formigo, Tunessi...Villa Mitre tiene un gran plantel

Martínez: -Me gusta Braian Guille. Tengo esperanzas en Ezequiel Ham, que tiene recorrido en Primera.

-¿El último clásico que fuiste a ver?

Hidalgo: -El 2-0 en El Fortín. De local voy siempre con Lucas, mi hijo, que es fanático de Villa Mitre.

“Ese día hubo un recibimiento impresionante del hincha a los jugadores que será inolvidable”.

Martínez: -El 0 a 0 en cancha de Olimpo. Trabado, disputado, difícil, típico partido sin gol.