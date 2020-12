El “Tractorcito” que dejó una huella en Bahía quiere salir de prisión por su hijo

La tarde del 1 de noviembre de 2000, dos días antes de su detención, salió del funcional que alquilaba bajo identidad falsa en Lamadrid al 200 y fue hasta la rotisería de esa cuadra para comprar un jugo, pero quedó debiendo 5 centavos.

Esa noche volvió al negocio a pagar la "deuda".

-"No me debés nada", le dijo el comerciante, para quien era un ejecutivo de Techint que había llegado un mes antes a la ciudad por razones empresariales.

-"Sí, te debo 5 centavos. Siempre me gusta pagar las cuentas", respondió.

Así dicen que era Daniel Agustín Cabrera cuando no delinquía, como cuando lo hacía: un tipo con códigos.

Julio de 2006. Durante una exposición de pinturas realizadas por presos, pidió perdón por los delitos cometidos.

Para esa fecha, "Tractorcito" -exintegrante de la banda de Luis "El Gordo" Valor- era el prófugo más buscado del país.

Y cayó en Bahía cuando escapaba tras dar un golpe comando a la entonces sucursal del banco Balcarce, ubicada en San Martín y Las Heras, donde un grupo de asaltantes redujo a más de 100 personas, entre empleados y clientes, y se llevó 80 mil pesos.

Un mes y medio antes había protagonizado una insólita fuga del Departamento Central de la Policía Federal de Buenos Aires, de donde escapó por la puerta principal del edificio junto a Fidendio Vega Barrios y Luis Alberto Rojas, dos paraguayos que estaban acusados nada menos que del magnicidio del exvicepresidente de su país, Luis María Argaña.

Esa evasión, según el mismo Cabrera confesó luego, fue resultado de una operación política que buscaba desestabilizar al gobierno del presidente Fernando De la Rúa, que iba a caer un año después tras la recordada y lamentable crisis de diciembre de 2001.

En Resistencia

"Tractorcito" hoy -con 59 años cumplidos el 17 de octubre pasado- sigue preso. Fue declarado reincidente múltiple y paga una condena unificada a 27 años de cárcel que le impuso un tribunal de San Martín.

En esa sumatoria figuran los 11 años de prisión que le aplicó la justicia de nuestra ciudad por el atraco bancario, y también una sanción del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, debido al uso de un DNI adulterado. Se hacía pasar por Martín Alejandro Novo.

En 2002, dos años después del asalto al banco bahiense, recibió una pena de 11 años de cárcel en los tribunales locales.

Hace algunos días pidió salir de la cárcel federal de Resistencia, Chaco, donde debería permanecer al menos hasta el 16 de julio de 2025, cuando se vence la pena.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó esa posibilidad.

La negativa la dispusieron los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, quienes desatendieron los argumentos de la defensa.

Cabrera planteó distintos motivos para reclamar el arresto domiciliario (en un domicilio de José León Suárez), pero el principal es permitir que su mujer pueda salir a trabajar para mejorar la economía familiar y él hacerse cargo del cuidado y la contención de su hijo de 4 años, con quien mantiene contacto telefónico permanente.

El asesor de menores recomendó el regimen de morigeración al entender, desde la óptica del chico, que serviría para "afianzar el vínculo entre ambos y contribuiría al correcto desarrollo del menor".

Problemas de salud

La defensa también adujo razones de salud y riesgo por el Covid.

"Tractorcito" tiene lipotimias, convulsiones, cefaleas con neuralgias y psicoastenia, además de artrosis que trata con distintos fármacos. Según los médicos, aparenta más edad de la que tiene, sin dejar de mencionar que en 2017 sufrió un ACV.

"No se observa que el desarrollo y crecimiento del menor se encuentre comprometido por la situación de privación de libertad del nombrado", explicaron los jueces.

También tuvieron en cuenta que su pareja, Vilma Aquino Oliveira, "percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta alimentaria y el salario social complementario y además recibió en dos oportunidades el ingreso familiar de emergencia (IFE), mercadería del colegio de su hijo".

A su vez consideraron insuficiente la invocación de la situación de emergencia por la pandemia para otorgarle el beneficio, desde el momento que ninguna de sus afecciones lo ubican en los grupos de riesgo.

De todas maneras, le pidieron al director de la Prisión Regional del Norte que intensifique las medidas sanitarias para asistir su salud.

"Dato no menor"

Casación Federal consideró como "dato no menor" que el delincuente registra al menos 3 intentos de fuga de establecimientos de detención.

Es que a la vergonzosa huida de la Policía Federal, en 2000, hay que sumarles otras dos evasiones, no menos cinematográficas, que le valieron el mote del "Rey de las fugas".

En 2000, cuando lo llevan a declarar por la fuga del Departamento Central de la Policía Federal.

Una fue en junio de 1998, del penal porteño de Villa Devoto, de donde salió vestido como abogado -más tarde reconoció haberle pagado 100 mil dólares a los guardias- y otra, diez años después, de la unidad carcelaria de Ezeiza, cuando abandonó su celda para una salida transitoria, pero nunca más volvió.

Fue recapturado en febrero de 2010, mientras se movilizaba con otras tres personas en dos autos por la zona de El Palomar, armados hasta los dientes.

Desde esa fecha no volvió a salir de la cárcel.

Estaba en Bahía el ministro de Seguridad

Cuando "Tractorcito" Cabrera cayó en Bahía, el 3 de noviembre de 2000, se encontraba en nuestra ciudad el entonces ministro de Seguridad provincial, Oreste Ramón Verón.

Horas antes del asalto al banco se había registrado otro hecho delictivo grave, que motivó la llegada del ministro Verón.

El funcionario había llegado un día antes, por otro hecho delictivo grave: el frustrado asalto a un cajero automático en el Hospital Penna, por el cual dos policías terminaron heridos, uno de consideración.

Todavía eran tiempos de conmoción en Bahía, porque apenas unos meses antes habían asesinado a la pareja de novios María Victoria Chiaradía y Héctor Horacio Iglesia Braun.

Verón consideró a Cabrera "el enemigo público número uno" de entonces y los testigos lo identificaron sin dudar como uno de los autores del atraco bancario.

Etelvina, una de las jubiladas que esperaba en la puerta de la entidad, dijo que uno de ellos "entró corriendo con un revólver en la mano y gritó 'esto es un asalto'" y que los otros dos ya estaban adentro.

Claudia, otra testigo, describió la situación como "rapidísima".

"El custodio estaba ahí adentro -senaló la garita ubicada junto a la entrada-. Pobre, con el palito (por el machete) no se puede defender", indicó, para anadir que "después no había nadie. No había patrullero, nada".

"Hubo personas que se tiraron al piso. Cuando nos obligaron a que saliéramos por prevención, no podíamos salir, porque se armó un taponamiento en la puerta. Una senora que tenía marcapasos cayó y tuvo que ser llevada por una ambulancia, porque estaba bastante mal", agregó.

No menos de 100 personas fueron reducidas por los delincuentes, dos de los cuales pudieron fugar, aunque Cabrera cayó a los pocos minutos, cuando se movilizaba en un Fiat Uno blanco, junto a su exmujer, que estaba embarazada.

La puerta de acceso al funcional que ocupaba "Tractorcito", en Lamadrid al 200.

Cuando la policía lo cercó, en Lamadrid al 200, no opuso resistencia.

"Sé cuando me toca perder; soy un profesional y los felicito, atraparon a 'Tractorcito'", dicen que confesó.

Prontuario como pocos

Pena unificada. En abril de 2016, la misma Cámara de Casación que ahora le negó la prisión domiciliaria le confirmó la unificación de pena a 27 años de prisión a Daniel Cabrera.

En todos lados. Además de las condenas en nuestra ciudad, por el asalto al banco y el uso del DNI falso, en 2003 recibió 6 años y 6 meses de cárcel en Mar del Plata, por el asalto a un blindado.

Más atrás. Su relación con el delito es de casi toda la vida. A los 25 años ya había recibido una condena (a 12 años) por un robo con armas en la Capital. Y también tiene una sentencia de un tribunal de Morón, en 2012, a 3 años por tenencia de arma de guerra.