Las pocas horas de sueño de LeBron y el mensaje de texto que le envió a sus compañeros

Detrás de cada actuación de LeBron James hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y, no siempre, las horas necesarias de descanso, más allá de que, como anoche, en la victoria de Lakers ante Miami, lo disimule muy bien.

"A esta altura de la temporada no me importa descansar, no me importa dormir", señaló LeBron.

"Dentro de una semana, como máximo, ya podré descansar. Podré descansar un mes entero si quisiera", aclaró, luego de que confesara, tras el tercer partido, que le cuesta conciliar el sueño durante las finales.

LeBron fue determinante anoche (28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias), para la victoria que dejó a los angelinos al borde del título.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Mañana a las 22 se medirán en el quinto juego.

"El trabajo no está terminado", alertó James.

Acaso, la derrota del tercer juego le hizo abrir los ojos. Por eso le envió un mensaje de texto a sus compañeros horas antes del cuarto partido.

"Esta mañana (ayer), después de la reunión del equipo, sentí esa vibración, sentí que, para mí, era uno de los grandes partidos de mi carrera", reconoció.

"Quería mandar ese mensaje a mis compañeros, sobre el tipo de momento que era, porque sé lo grande que es el equipo contra el que jugamos y la ambición que tienen. Sentí que si queremos ser un equipo campeón, debíamos tener su misma actitud y ambición", señaló.

"Todavía nos sentíamos mal por como jugamos en el tercer partido y nuestro líder nos dijo que esta era una victoria obligatoria", contó Anthony Davis, el ladero perfecto de LeBron, quien anoche defendió muy bien a Jimmy Butler. (AFP y La Nueva.).