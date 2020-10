Primer cuarto: Los Angeles Lakers le gana a Miami Heat, por 27 a 22

Los Angeles Lakers está derrotando a Miami Heat, por 27 a 22, al termino del primer cuarto, correspondiente al cuarto partido de la serie final de la NBA.

En los Heat reapareció Bam Adebayo, tras su ausencia por lesión.

La serie está 2-1 a favor de los angelinos.

Si bien los Lakers perdieron seis balones, a partir de la defensa de Miami, lograron ser intensos adelante y sacaron 7 de máxima.

Jimmy Butler picks up where he left off, going for 11 PTS on 5-5 shooting in the opening quarter of Game 4!#NBAFinals on ABC pic.twitter.com/zUdCuvXUdo