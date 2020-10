Cafiero: "No venimos a escudarnos en una crisis global ni a decir que pasaron cosas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció esta tarde ante el Senado que el segundo trimestre del año será "histórico" por lo malo que fue pero afirmó, con una alusión a la gestión anterior, que el Gobierno "no viene a poner excusas" ni "a decir que pasaron cosas".

Cafiero señaló que el segundo trimestre tuvo "la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia" y que "el INDEC exhibió que la pobreza 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%".

"Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que hay una crisis global pero no venimos a contentarnos con describir los datos ni a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos", señaló. (NA)