Posible paro de petroleros: "De no aparecer una propuesta seria y responsable, nos llevan a un conflicto"

“De no aparecer una propuesta seria y responsable, nos lleva a un conflicto”, dijo esta tarde en LU2 Fabio Pierdominici, secretario gremial del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad.

“De no haber una propuesta estos días, estaría venciéndose el jueves la doble conciliación. De no aparecer una propuesta seria y responsable, cosa que no ocurrió, nos lleva a un conflicto”, dijo Pierdominici.

Los gremios del sur rechazan la propuesta salarial de YPF. “No habría ningún incremento en el 2020, estaríamos arrancado el 2021 con un desfasaje de 45 %, cosa que es inadmisible”, contó al programa Hechos de radio.

“Esta contrapropuesta nos sorprendió. Me sorprende la actitud, porque corrió un montón de agua debajo del puente. Nos tiraron una doble conciliación, una cuestión inédita. Entendemos la situación del país, pero no nos quieren dar un aumento en el 2020”, expresó.

En caso de que no haya otra propuesta esta semana, comenzaría una medida de fuerza el viernes a las 0:00, que “va a provocar un desabastecimiento de combustible”.

“Es la primera vez que nos pasa algo en este sentido, porque podes estar en desacuerdo en algunas cosas, pero no tener una negativa rotunda, no que pase todo un año sin ningún movimiento en el ingreso de los trabajadores”, cerró.