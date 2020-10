Tres bomberos voluntarios de Monte en los incendios de Córdoba: "Están trabajando sin descanso"

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso, Franco Ferrara, habló esta mañana por LU2 sobre los incendios en la provincia de Córdoba, a los que acudieron tres bomberos voluntarios de la localidad balnearia.

Heber Hurst, Carlos Prado y Esteban Bruzzone fueron convocados para colaborar con el recurso humano y con un vehículo autobomba del Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

"Hay poca señal, pero por lo que sabemos la situación está bastante complicada. Los voluntarios están trabajando en distintos lugares de Córdoba", comenzó contando Ferrara.

El presidente de los Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso manifestó que es "una lástima" la cantidad de incendios en Córdoba y otras provincias, como San Luis —hasta el viernes había focos activos en 11 provincias—.

"Los bomberos voluntarios están trabajando sin descanso y son los que se llevan la peor parte. Tenés que ver cómo se profesionalizan y hacen su trabajo diario, y siempre con una sonrisa. Son dignos profesionales a pesar de que se los llama voluntarios", aseguró Ferrara.

Contó que hace unos años recibieron un camión forestal que Nación cedió al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso y desde entonces entraron a un plan nacional para colaborar cuando la situación lo amerita—no es la primera vez que van a un incendio tras la alarma del Consejo Nacional—. En esta oportunidad se abrió la convocatoria y se juntaron los cuarteles que tienen móviles modernos.

Los montehermoseños fueron convocados junto a pares de Sierra de la Ventana, Médanos, Coronel Dorrego, entre otros.

"No sé cómo organizarán las estrategias y relevos. Si se extiende mucho, capaz venga la unidad a descansar y vaya algún otro refuerzo. Esperemos que no ocurra, que Dios se apiade, llueva y los chicos vuelvan a Monte", señaló Ferrara.

Con respecto a la intencionalidad que se atribuye a estos incendios, sostuvo que "conociendo cómo trabajan los chicos siento indignación, tristeza. Esto además de ocasionar un daño terrible al lugar, significa un trabajo arduo que [los bomberos] hacen de mañana a noche. No encuentro palabras para explicar los incendios intencionales, no me entra en la cabeza tanta maldad. Me causa impotencia. Uno que trabaja desde el voluntariado, estas cosas entristecen".

Por último, contó que si bien la pandemia cortó las capacitaciones presenciales, no han tenido problemas con los recursos: "Recibimos el subsidio nacional como todos los cuarteles voluntarios, y también recibimos mucha ayuda de la Municipalidad que nos permite mantener la estructura. Institucionalmente estamos tranquilos porque tenemos un respaldo importante".