Se viene una nueva participación bahiense en el automovilismo nacional

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El automovilismo le dará al piloto bahiense Mauro Gorjón una nueva oportunidad en la escala nacional, en una de las divisionales que se apresta a efectuar su regreso a la competición tras el parate por el COVID-19.

Gorjón, animador del Turismo Regional en nuestra región, se subirá el miércoles a un Mercedes Benz del "R36 Team" del Top Race Junior, prueba que proyectará su primer participación el próximo fin de semana, en el autódromo de Buenos Aires, en una competencia de pilotos invitados.

"En lo personal es muy importante poder correr otra vez a nivel nacional, independientemente de lo que suceda en el futuro, si continúa o no. Lo trataré de aprovechar al máximo y disfrutar. Estoy ansioso, esperanzado y muchas ganas que llegue el momento de subirme", contó el ex volante del Sport Prototipos y TC del Sudoeste, entre otras divisionales.

"La oportunidad surgió a partir de un contacto con la categoría por unas pruebas que estaban planificando, donde les manifesté mi interés de buscar algún auto para girar y mantenerme activo ante esta inactividad, ya que en Bahía no se sabe cuándo se podrá correr. Gracias a Franco Tarantino, quien me recomendó, contacté al equipo R36Team y el dueño me ofreció correr formando binomio con él. Charlamos sobre los números y automáticamente nos pusimos de acuerdo", agregó.

--¿Cuáles son las características de estos autos?

--Son autos de tracción trasera, con motor de 4 cilindros, caja secuencial y frenos sobredimensionados. No tengo el dato preciso, pero es un vehículo que debe desarrollar una velocidad final entre los 210 y 220 kilómetros por hora. Hace rato que no me subo a un tracción trasera, así que seguramente me lleve un tiempo adaptarme.

"Si ambas partes quedamos conformes existe la posibilidad de seguir y correr, aunque yo exclusivamente. Pero todo depende de cómo sucedan las cosas y lo que charlemos luego. El aporte económico para esta ocasión es muy accesible, luego se conversará y buscaremos apoyo, siempre y cuando exista la posibilidad clara de seguir", aclaró.

Gorjón, acelerando en el Turismo Pista en 2014.

Su desembarco en el Top Race Junior, telonera del TRV6, donde alguna vez compitió el bahiense Lucas Benamo, será la tercera chance en el radar nacional para el local Gorjón, de buenos pergaminos en el automovilismo zonal.

"La primera vez fue en la Fórmula Metropolitana en 2010, en el circuito de La Plata. Fue una linda aventura, porque me acuerdo que completé la carrera y cumplí con todo en pista. Por ahí el resultado no fue el esperado, pero se disfrutó mucho. Aunque lo mejor de mi experiencia nacional fueron las dos fechas corridas en el Turismo Pista (2014), donde adquirí muchos conocimientos, además que fue lo que más me gustó", cerró.