Para cuidar el corazón de las personas es necesario crear entornos saludables

Cada 29 de septiembre, como sucedió el pasado martes, se celebra en el mundo el “Día del Corazón” para crear conciencia sobre los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, colesterol elevado, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso) y difundir estrategias de prevención.

Este año tan particular se pone el acento en la creación de entornos saludables, como estrategia necesaria para reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares.

Éstas constituyen la primera causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de América, donde causan 1.6 millones de muertes al año, el 30% de ellas prematuras en personas de 30 a 69 años.

Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco.

Promover y facilitar estos estilos de vida saludable requiere la existencia condiciones que faciliten el acceso a alimentos frescos y naturales, entornos seguros para la actividad física y donde se promueva una vida libre de humo de tabaco.

La Organización Panamericana de la Salud reconoce la importancia de trabajar impulsando políticas efectivas para reducir la ingesta de sal, fomentar la actividad física y continuar avanzando en la prevención y control del tabaquismo.

Estas son algunas de las medidas que promueve el Plan de Acción Regional para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares resulta imprescindible para lograr reducir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2025, según el compromiso adquirido en el Plan Mundial de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles.

Como parte de este esfuerzo, la OPS/OMS ha desarrollado un curso virtual para los profesionales de la salud para mejorar el control y prevención de la hipertensión desde la atención primaria y una aplicación para dispositivos móviles que ayuda a estimar el riesgo cardiovascular.

Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, lo ideal sería empezar a modificar el estilo de vida de los niños en edades tempranas.

De hecho, enseñar a comer bien y a hacer ejercicios a chicos de 3 a 5 años con la ayuda de maestros, padres y médicos puede mejorar la salud de toda la familia.

Tras la intervención en el estilo de vida de niños preescolares, que incluyó información y actividades sobre alimentación, actividad física y manejo de las emociones, la prevalencia de obesidad fue del 7% en los niños que recibieron la intervención y de 7,4% en el grupo control.

El mayor beneficio fue experimentado por quienes recibieron la intervención durante 3 años, según un estudio del Journal of the American College of Cardiology (JACC).

El mensaje de ATSA, filial Bahía Blanca

"Celebramos este día para crear conciencia sobre los factores de riesgo cardiovascular y evitar que los mismos generen enfermedades que pueden ser prevenidas llevando un estilo de vida saludable. Tené en cuenta estos factores: Alimentarse saludablemente; realizar actividad física y evitar el consumo de tabaco, además de reducir la ingesta de sal. #Corazón #Sanidad #atsabahiablanca".