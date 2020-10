Las Zonas Francas: plataforma segura de exportación regional (Parte II)

Recientemente conocimos la mirada de Blanca Sorigué (España), Ambar Ruiz (Panamá) y Lydia Cazaban (Uruguay). Ahora, abordaremos la temática con otras tres mujeres con amplio expertise en el ámbito de las Zonas Francas americanas.

Camila Moreno es la Directora de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

El próximo 6 de octubre será ponente del panel ‘Women Leadership and Role in Economic Zones’ dentro de la temática BWOMAN del BNEW (Barcelona New Economy Week). Antes de su exposición, nos brindó su visión sobre las Zonas Francas como plataformas de exportación regional.

“Yo creo firmemente en el proyecto. Siento que es una oportunidad de oro. Entre la guerra comercial de EEUU-China y la pandemia, estamos logrando ser más visibles. Tenemos beneficios, vamos a permitir más competitividad, los lugares están listos, hay variedad y yo creo que es una gran oportunidad para las ZF de mostrarse al mundo.

Por ejemplo, en República Dominicana, el 56% de las exportaciones sale de ZF. En Costa Rica, 6 de cada 10 empleos formales se generan en ZF. Entonces hablamos de mecanismos muy importantes. Es la hora de mostrar todas estas bondades, ya que no es algo que fue siempre conocido. Durante muchos años hubo un cierto estigma sobre las ZF. Hoy en día, a partir de acciones de prensa, webinars, foros y acelerados por la pandemia, estamos logrando ser mucho más visibles.”

Carol Flores, Directora de Zonas Económicas Especiales del Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) de Perú, comentó acerca del rol de las ZF en la economía de su país y los planes a futuro.

“En el escenario actual, corresponde adaptar rápidamente mecanismos para reactivar nuestras economías. El creciente interés de los países por relocalizar sus industrias, y acercarse a los mercados, como consecuencia de la emergencia sanitaria, representa también una oportunidad importante para las ZEE de la región, y es que muchos países que ubicaron negocios y sucursales en otros continentes buscan ahora amortiguar el riesgo de establecerse lejos de este lado del hemisferio ante un posible rompimiento de la cadena de suministros.

Para el Perú, las ZEE constituyen un instrumento de política de comercio exterior, y su objetivo es, además de la atracción de inversión, estimular la economía, y la generación de empleo, configurándose como el escenario adecuado para diversificar las exportaciones.

En la medida que los países de la región aceleremos la marcha en los aspectos mencionados, estaremos más cerca de consolidar nuestras ZEE como herramienta de desarrollo. Hay algunos países que ya han tomado ventaja al adoptar condiciones que faciliten la atracción de inversionistas, pero es importante que como región se adopten medidas que permitan impulsar conjuntamente la consolidación de una plataforma regional exportadora.”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sonsoles García, Socia de COMERxEC en Ecuador, brindó una reflexión sobre la situación ecuatoriana que aún necesita de un impulso, y datos fehacientes sobre los beneficios que pueden traer las ZF para la región.

“En el año 2010 se hizo en Ecuador un cambio a la Ley de Zonas Francas, pero no sólo se reformó el régimen, sino que también se le cambió el nombre a Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). Estos cambios incluyeron incentivos tributarios como exención al pago del Impuesto a la Renta por 10 años, exención en el pago de aranceles para la importación de bienes que serían transformados para luego ser exportados, entre otros beneficios.

En un estudio reciente elaborado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) se constató que por cada dólar invertido en una zona franca en Colombia se generan 3 dólares a la economía del país. Así también, en República Dominicana por cada dólar invertidos en una zona franca se generan 5 dólares a la economía. Finalmente, y el dato más relevante, es que las zonas francas crean aproximadamente 1 millón de empleos directos en la región, lo que es realmente necesario para una economía deprimida como es la ecuatoriana al momento.”

El sudoeste bonaerese desembarca en Barcelona New Economy Week

BNEW será un evento internacional que está dirigido a cinco ramas de la llamada “nueva economía”: Logística, Real Estate, Industria Digital, E-Commerce y Zonas Económicas.

Gracias al acuerdo de colaboración y cooperación conjunta que el ente Zona Franca Bahía Blanca+ Coronel Rosales posee con el Consorci ZF Barcelona, organizador principal del evento, la entidad local contará con un panel virtual en la temática Zonas Económicas y será la cara visible del Sudoeste Bonaerense en esta exposición de gran magnitud internacional. Este espacio será fundamental para promover las exportaciones de nuestra región.

“El papel de las zonas económicas en América Latina frente a la recuperación industrial”, panel en el que se promocionará nuestro ente, está programado para el día 9 de octubre a las 14 horas de España (9am hora local). Dentro del mismo, Lisandro Ganuza, abogado y director del Ente ZF Bahía Blanca-Coronel Rosales, será speaker. El encuentro, que tendrá lugar en Barcelona pero llegará virtualmente a todo el mundo, será moderado por la colombiana Paola Suárez Buhrmann, referente de la atracción de inversión extranjera directa en Zonas Económicas Especiales. Compartirán el panel con Ganuza, Juan Pablo Rivera, CEO de Zona Franca Bogotá y Claudia Pellerano, 1er VP de Las Americas Free Zone Park (Rep. Dominicana).

El registro para participar del evento puede hacerse sin cargo ingresando a https://event2020.bnewbarcelona.com/users/sign_up e ingresando el código BNEWFREE.