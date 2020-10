Manu Ginóbili junto a Obama por elecciones limpias y participativas en EE.UU.

El próximo martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el republicano y actual presidente Donald Trump buscará su segundo mandato, en la disputa con el demócrata Joe Biden.

Y en el marco del proceso eleccionario son varias las personalidades e instituciones que vienen promoviendo en la sociedad estadounidense valores como transparencia y compromiso frente a los comicios, en medio de una fuerte polémica por la modalidad de voto.

En medio de este escenario se conoció un video tuiteado por Barack Obama, quien apareció en la tribuna virtual en el juego 1 de las finales de la NBA para brindar un mensaje sobre el valor del trabajo de los voluntarios para los comicios.

La pantalla lo mostró como un plateísta más, pero rodeado de varias exestrellas de la NBA entre ellas el bahiense Emanuel Ginóbili. También se pudo ver a Shaquille O'Neal, quien fue la voz principal en el diálogo con Obama.

Shaq fue saludando a las distintas leyendas de la liga estadounidense y en especial a Manu, también presentado por Paul Pierce con un largo "¡Maaanuuu!", momento en el que el bahiense saludó con sus brazos. Se pudo ver además a Pau Gasol (no se retiró, pero está sin equipo), Paul Pierce, Clay Drexler, Ray Allen, Dirk Nowitzky, Robert Horry y Dwayne Wade, presentes en la pantalla y mezcladas entre otras personas.

Luego hizo su aparición en pantalla Obama para explicar el motivo de su intervención.

Manu, primero desde la derecha en la fila 3. Abajo al medio, Obama y Shaquille.

"No vine para ser la estrella acá sino para darles unos consejos a todos aquellos amigos que serán trabajadores electorales. Y quiero agradecer a todas estas leyendas, a las que conozco de una u otra forma y que promovieron que la gente vaya a votar en la que considero será una de las elecciones más importantes", dijo el expresidente estadounidense.

Luego recomendó a los votantes que se informen de los detalles de cómo votar según cada estado, si de manera presencial o electrónica, y respondió un par de preguntas.

"La democracia no se mueve por el trabajo de unas pocas personas. Sería como jugar con medio equipo", afirmó.

La iniciativa de Obama se enmarca en las actividades promovidas por "Más Que un Voto", una ONG integrada por artistas y deportistas negros (entre ellos LeBron James) que lucha contra la supresión racista del voto, entre otros objetivos.

Este es el video tuiteado por Barack Obama (en inglés):

Last night, I surprised a group of first-time poll workers at the @NBA Finals. These @MoreThanAVote volunteers are stepping up to make sure this election runs safely and fairly in their communities –– and you can too by signing up to volunteer at https://t.co/Ge4XvvPwpW. pic.twitter.com/7RHB5dIzuE