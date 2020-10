El campo definió las medidas del gobierno como insignificantes 

El sector rural nacional y local rechazó enérgicamente la decisión de bajar tres puntos porcentuales –durante los próximos tres meses- de las retenciones a la exportación de soja anunciada por el gobierno nacional, considerando que la medida es “un parche”, que parece “una transferencia de los productores a otros sectores de la economía” y que solo demuestra la necesidad del estado nacional de conseguir dólares.

En plena exposición de Villa Bordeu, el presidente de la Sociedad Rural organizadora, José Irastorza, calificó las medidas anunciadas ayer por el gobierno como “insignificantes” y resaltó que tales anuncios solo demuestran “la imperiosa necesidad de dinero que tiene el estado”.

Además, señaló que hoy el campo necesita otro tipo de disposiciones, como la unificación del tipo de cambio, una baja en las retenciones y la implementación de una política crediticia.



José Irastorza



“Creo que esto no sirve. Hay que incentivar a que la gente produzca, no a que venda. Lamentablemente, otra vez queda en claro que el sector agroindustrial es quien genera los dólares que tanto necesita el gobierno”, señaló.

El dirigente manifestó que la reducción de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja son insignificantes porque, después de todos los descuentos, el productor termina cobrando 56 pesos por cada dólar al que vendió su producción.

“Y si alguien tiene un dólar, no lo vende a 56 pesos. Esto tampoco va a servir en la zona núcleo. El crecimiento del volumen de granos producidos ocurre siempre cuando bajan las retenciones o cuando el tipo de cambio es alto. Igual, cuando se aplican las retenciones, esa parte nunca vuelve al sector”, aseguró.

Con él coincidió el productor y dirigente dorreguense, Amaro Merino, quien dijo que las medidas del gobierno apuntan “más al fisco que al campo, por la necesidad fiscal que hay para conseguir dólares”.

“Para el sector rural, esto es poco y nada. Esto apunta a necesidades fiscales y al productor no le va a solucionar algo”, explicó.

“Hoy, la única forma de mantener el valor que uno tiene es en dólares o en producto; y como dólares no se puede comprar, hay que mantener el producto. Creo que cualquiera lo puede entender, ya sea del campo o de cualquier otro sector”, agregó.

Además, recordó que en nuestra región no hay muchos productores sojeros y señaló que la poca soja que podía haber, seguramente ya fue vendida.

“Concretamente, no creo que para nuestra región signifique algo estas medidas”, dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Para esta zona, hoy el trigo está teniendo un peso muy grande en las retenciones. Pero como ahora no hay trigo, al estado no le interesa. Si se quisiera aumentar la producción, tendrían que anunciar una baja de retenciones al trigo, no a la soja. Aunque no creo que pueda llegar a pasar”, dijo.

Sin embargo, consideró que sí puede ser beneficioso el lanzamiento de los planes exportadores –que se aplicará en distintos sectores, entre los que está incluída la carne-, ya que permitiría que se rebajen algunos puntos de retención en forma permanente.

“Puede ser beneficioso en un momento en el cual el consumo está planchado y la exportación está traccionando bien. Tal vez esto no se traslade al precio del productor, pero posiblemente facilite que el exportador pueda vender otros cortes o acceder a otros mercados”, explicó Merino.

“Son medidas aisladas, que asemejan parches”

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias –integrada por CRA, Coninagro, FAA y SRA- señaló que los anuncios de ayer “demuestran que los funcionarios desconocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos”.

“Para ser claros: una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. En rigor, estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”, señalaron a través de un comunicado.

Por tanto, “la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias considera que las medidas anunciadas por los ministros Guzmán, Kulfas y Basterra en relación con nuestro sector son insuficientes y no abordan la problemática real de los productores agropecuarios”.

Además, dijeron que lo anunciado “son medidas aisladas, que asemejan parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales”.

“Parecieran solo buscar resolver problemas fiscales serios que, como entidades, conocemos, pero este no parece ser el camino adecuado. Consideramos que hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos.

“Los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores, más allá de lo que declamen los funcionarios”, explicaron.