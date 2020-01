"La gente se siente muy identificada con este River", dijo Ramón Díaz

Decir Ramón Díaz también es decir River, por eso su palabra es más que autorizada cuando se trata de analizar el pasado, presente o futuro del equipo de Núñez.

El Riojano, flamante entrenador de Libertad de Paraguay, está más que feliz con la actualidad del equipo de Marcelo Gallardo.

"El momento que está pasando River es maravilloso. La gente se siente muy identificada y le gusta mucho cómo juega. Demostró a nivel local y sobre todo a nivel internacional todo su potencial", confesó Ramón en diálogo con "TyC Sports".

Consultado sobre cuales considera que son los secretos del éxito de este River, el "Pelado" no sólo habló de la importancia del trabajo del Muñeco, sino de una estructura que le permite al club mantener una base de futbolistas consagrados.

"Gallardo es un técnico bárbaro, y además tanto D'Onofrio como toda su comisión fueron importantes a la hora de conseguir tantas cosas. El presupuesto daba para adquirir los jugadores que él quería y pudieron mantener el plantel, algo que es muy difícil conseguir. Y River seguirá peleando porque tiene una gran estructura armada".

¿Y cuál fue su opinión sobre un posible regreso en el futuro a River como DT? "Por ahí más adelante veremos qué pasa. Ahora tengo objetivo cortos, no me planteo largos. Voy a pelear todo lo que juegue acá en Libertad, y no pienso más allá de eso", cerró.