Al menos un muerto y 346 refugiados por un sismo en Puerto Rico que dejó al país sin luz

Al menos un muerto y 346 refugiados es el resultado provisorio de un sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió hoy el suroeste Puerto Rico con decenas de viviendas colapsadas parcialmente y edificios derrumbados. al tiempo que las autoridades tratan de recuperar el servicio eléctrico después de un apagón total.

El sismo ocurrió a las 5.30 de la madrugada hora argentina y muchos pobladores del sur del país aún están en las calles ya que temen nuevos temblores y carecen de luz en sus casas, por lo que improvisaron campamentos en las calles donde tratan de ayudarse unos a otros, según reportó la agencia EFE.

