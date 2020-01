Deportes tradicionales y deportes electrónicos: cada vez más cerca.

El día jueves 23 de enero se disputo la primera fecha de la Liga Master Flow, la competencia de League of Legends más importante del país, en la que 10 equipos nacionales se disputan la gloria de la victoria y un ascenso a la Liga Latinoamericana, la competición más importante de la región.

Entre los 10 competidores, 2 nuevas escuadras llamaron la atención de la gente: River Plate y New IndiansGG. El primero no necesita presentación, el millonario expande aún más su incursión en los Esports luego de haber participado en competiciones FIFA y PES, videojuegos de Futbol, con su nuevo equipo de League of Legends. Y no solo fue el debut del equipo millonario, sino que también lo fue obteniendo su primera victoria superando a Malvinas Gaming, un equipo que ya tiene historia en la liga.

El otro equipo que llama la atención, New IndiansGG, no tiene una organización tan grande como lo es el equipo de Núñez, pero si tiene a un gran nombre detrás. Fabricio Oberto, el ex jugador de la selección argentina de básquet y de la NBA fundo New IndiansGG con la esperanza de lograr tanto como lo hizo en su época con la selección. Su equipo también logró su primera victoria de la temporada.

Si bien ambos equipos lograron la victoria en la primera fecha de la competición, les esperan grandes competidores en el futuro: equipos como 9Z, actual campeón de la competición y reforzados con nuevas incorporaciones internacionales; Isurus Gaming Academy, subcampeón de la liga y, además, secundario del representante latinoamericano en el mundial del año 2019; entre otros grandes competidores que harán de esta una liga muy emocionante.

La Liga Master Flow es la competición argentina de mayor categoría de LOL y es organizada por la LVP Argentina, la rama nacional de la organización más importante de videojuegos y deportes electrónicos de habla hispana, avalada y respaldada por Riot Games, quienes además de contar con la ya mencionada liga, cuentan con competiciones nacionales en España, Chile, Colombia, Perú y México, y competiciones de otros Esports como CS:GO y Clash Royale.

Las fechas de la competencia se disputan todos los jueves y viernes, y se podrán ver por twitch.tv/LVParg y la fase de grupos durará hasta finales del mes de marzo.

Para “El Cubil del Mal”, BY ZAYYID.