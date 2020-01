Escenario político: la polémica por el boleto no terminó y otras discusiones

El aumento del boleto de colectivos aprobado con los votos del oficialismo la semana pasada podría tener un nuevo capítulo antes de su implementación.

Aquel día Juntos por el Cambio consiguió el quórum de 13 concejales reemplazando a Gabriela Schieda, disidente de Cambiemos, por su sucesora en la lista por la cual ingresó en 2017, Anabela Castillo.

Schieda se encontraba en el edificio pero, junto con los 11 ediles del Frente de Todos, había decidido no sesionar para impedir que el oficialismo apruebe la suba.

De acuerdo con Juntos por el Cambio, el reemplazo fue un procedimiento habitual, ante la ausencia en su banca de una concejal elegida en comicios por su espacio. Según la oposición, se violentó la voluntad de la titular de esa banca.

Es probable que la semana entrante, quizás el lunes mismo, se produzca una presentación judicial de los bloques opositores por doble vía: una administrativa, pidiendo la nulidad de esa sesión para que se suspendan los efectos jurídicos de lo allí resuelto; y otra penal, por presunto abuso de autoridad del presidente del Concejo, Fernando Compagnoni, además de usurpación de título público, en el caso de Castillo.

La respuesta judicial, cualquiera sea, va a tener dos efectos. Uno inmediato, que será permitir o no el aumento del boleto. El otro, de orden político y con influencia en los próximos tiempos, será revelar si la jugada de Cambiemos fue legalmente válida.

Si se la anula, la maniobra no se podrá repetir y la oposición mantendrá la herramienta de no dar quórum toda vez que haya un proyecto del Ejecutivo que no la conforme. En cambio, si se define que fue legal, el oficialismo no solo confirmará que tiene mayoría propia en las votaciones sino también que puede habilitar sesiones sin necesidad de negociar.

En este momento los puentes entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no están completamente rotos pero sí muy dañados. Existe diálogo, pero demasiado tenso. Ese podría ser el pulso del Concejo de ahora en más.

¿Lío en puerto?

Al margen de este tema, Bahía Blanca se está convirtiendo en uno de los escenarios de otra discusión que enfrenta a azules y amarillos.

El aumento en el impuesto de Ingresos Brutos que dispuso la ley fiscal presentada por el gobernador Axel Kicillof fue tomada de mal grado por los operadores portuarios, ya que entienden que las terminales bonaerenses perderán competitividad ante los puertos de otras provincias.

A su vez, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, anunció en los últimos días que tienen intención de revisar el sistema de consorcios de gestión. Si bien no se conocen proyectos concretos, estas declaraciones fueron tomadas por algunos sectores como un posible embate contra las autonomías portuarias.

En consorcios como el de Bahía Blanca existe por ley un presidente nombrado por el gobernador de turno, más 8 directores que representan en una silla a la Municipalidad y luego a los sectores empresarios y sindicales.

La desarticulación de estos sistemas de entes públicos no estatales, por ahora, es solo una presunción, aunque en los puertos están levantando la guardia. Es probable que en los próximos meses se escriban varios capítulos sobre este asunto...

Por lo pronto, la decisión de ubicar a Federico Susbielles como titular portuario en Bahía en reemplazo de Miguel Donadío ya sería una decisión tomada. Se espera la oficialización en los próximos días.