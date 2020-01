El intendente de Chilecito finalmente compró la ambulancia y le pidió disculpas a Abel Pintos

El intendente de Chilecito (La Rioja) compró la ambulancia que había prometido en medio de la polémica con Abel Pintos y le pidió disculpas al cantante bahiense.

Rodrigo Bruzuela y Doria se había quejado del cachet del músico y decidió hacer el Festival Navidad en los Cerros con artistas locales. Pero antes de despachó con críticas.

"Me parece una cosa muy loca que cante unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos", dijo para luego agregar que con ese dinero compraba una ambulancia.

Abel le respondió pero con su tono habitual de paz: sostuvo que nunca lo contactaron a él ni a su mánager y que lu único que esperaba "es que finalmente se compre la ambulancia".

Al final el festival en Chilecito se hizo el 17 y 18 de enero y unas 16 mil personas compraron bonos que permitieron reunir el dinero para comprar el vehículo.

"Estamos acá en la agencia haciendo todos los papeles para terminar la compra. Por suerte salió todo muy bien el festival, hubo muchas familias, artistas muy buenos que sorprendieron con su talento y con lo recaudado se consiguió el objetivo", le dijo a Clarín Brizuela y Dorio, que viajó a Buenos Aires para adquirir la ambulancia por un valor de 1.100.000 pesos.

"Era algo que estábamos necesitando mucho, porque es un distrito que está alejado y que no contaba con una ambulancia. Nos pasó días antes del festival que cinco personas tuvieron problemas de salud y la ambulancia tardó más de 50 minutos en llegar desde el distrito más cercano ", destacó el político, orgulloso del fin solidario que recobró el festival, que se realizó por primera vez en 1970 con el fin de trasladar agua potable de un barrio a otro de la localidad.

En ese contexto, el intendente no evitó hablar de la polémica: "Lamentamos mucho todo lo que se generó. No fue nuestra intención. De hecho, Abel es muy querido y admirado por nosotros. Él está en todo derecho en cobrar lo que quiera por su trabajo, solo que nosotros ahora tenemos otras prioridades. Yo manejo los fondos de la gente y no puedo hacer esos gastos".

Y se disculpó: "Sí, la verdad que sí fue un error. Como digo, no hay nada en contra de él. Es más, sé que es muy solidario y lo invitamos públicamente a que venga a Chilecito cuando quiera, que lo vamos a recibir de la mejor manera".