Abel Pintos le respondió al intendente de Chilecito: "Espero que finalmente se compre la ambulancia"

El bahiense Abel Pintos le respondió hoy al intendente de Chilecito (La Rioja) que aseguró que el cantante pidió 100.000 dólares para hacer un show.

Durante la madrugada Abel cantó en el Festival de Jesús María pero minutos antes no esquivó la pregunta sobre el tema en una entrevista a La Voz.

El jefe comunal, Rodrigo Brizuela y Doria, había dicho días atrás que le presupuestaron "100 mil dólares por una presentación de 40 minutos", un monto que consideró excesivo de cara a la organización del Festival Navidad en los Cerros, que se desarrolla entre el 17 y 18 de enero en La Rioja.

"Me parece una cosa muy loca que cante unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos", se quejó Brizuela y Doria, quien entonces definió hacer el festival con artistas locales y aseguró que podía comprar una ambulancia.

Y Abel respondió: "Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado con mi mánager".

"A partir de ahí, todo lo que se dijo y lo que se habló fueron consideraciones de gente que no sé qué intenciones tuvo. De mí se dicen muchas cosas, se van a seguir diciendo o se pueden decir. Yo me ocupo de las cosas que me tengo que ocupar", agregó.

Y concluyó: "Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. Después de todo, lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”.

Abel dio un show para alrededor de 20.000 personas en lo que fue una de las noches con mayor convocatoria del festival que se desarrolla hasta el lunes 20.