Mientras el continente arde

En el panorama actual de Sudamérica, a los EE.UU. no le asistirá accionar diplomático alguno en su empeño de comportarse como potencia militar y económica. De la primera, bastaría con la implantación misilística que ha acordado con su Madre Patria y la complicidad del “domador de reposeras” Mauricio en la instalación de aquellos en Malvinas. De la segunda, anticipó que “para los EEUU la vigencia de la democracia y el estado de derecho no es indispensable al comportamiento de las reglas del mercado”(Hayek).

EEUU lleva el pesado récord de una guerra por año desde que se apoderaron de las tierras de los sioux y de las que le robaron a México. Ellos -aun cuando pierdan, como en Vietnam, Afganistán, Irak, o en Corea- siempre ganan haciendo negocios con sus empresas nacionales o transnacionales. La carne de cañón son puertorriqueños, negros del Bronx o haitianos. Ahora que trasladaron la OTAN a Colombia con mas de 9 bases, manejo descarado de la OEA como “ministerio de colonias”, penetración en Bolivia por el litio, etc., saben que solo les queda Sudamérica como reservorio de recursos. La campaña contra Venezuela no es mas que un ensayo por petróleo cerca para suplir el que traen por el lejano paso de Ormuz-Radar Iraní vigila -a mas de 1400 kilometros Al “patrón de la vereda” -que luce el perenne sobretodo azul estilo “Peaky Blinders”- no le alcanza ya con la diplomacia de las cañoneras, o la sustituta compra de lideres perduellies -cipayos en lengua de Jauretche- y ahora, perdido todo pudor, se deja manejar por asesores del KKK, la logia de Evangelistas pro Netanyahu, o por el examante de R. Reagan Don Elliot Abrams. Su pragmatismo errático y sinárquico, ahora ancla en renovado vinculo con el líder de Corea del Norte -otrora su señalado como terrorista- hasta que el gordito pícnico demostró que -como Israel- es potencia nuclear.

La posibilidad de una crisis bélica mundial tras el asesinato del general iraní Soleiman en Irak, son nulas. Einstein decía bien: ”Yo no sé cómo será el armamento en una tercera guerra mundial. De lo que no dudo, es que en una cuarta, las armas serán palos y piedras”.

Maduro -por si las moscas- creó las milicias con más de 3 millones del pueblo llano en armas. Evo Morales dice que -ante la deserción y sumisión de las FFAA de Bolivia a EEUU- propicia que el nuevo gobierno que se elija, deberá crear las milicias populares, en forma paralela a los militares de academia y pechos con medallas de “boa conducta”.

Evita en 1950 -cuando todos creían que iba a Europa a lucir vestidos y joyas- poniendo los pelos de punta a la oligarquía local, con fondos secretos que no puedo revelar, compró armamento en Bélgica que hizo guardar en los sótanos del Sindicato de Sanidad (Olmos) para armar al pueblo. "Porque Juan -le decía a su confesor el Padre Benítez- no se da cuenta que los milicos lo van a traicionar y el pueblo no tendrá quien lo defienda”. Perón -enferma ella- enterado, se ofuscó, le salió el militar de adentro, el “león herbívoro”, frustró el plan y la premonición de Evita se cumplió, La “fusiladora” de 1955 mató obreros, y entregó el país. En 1976 lo repitieron. En 2015 Macri nos endeudó.

¿Y ahora? FFAA desarmadas, Modelo Balza a puro sueldo y obra social. Peor aún, estamos desarmados moral, social, y económicamente endeudados.

Somos un narcoestado faldero y el continente arde.