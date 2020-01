Visitas inesperadas: ¿qué otras especies podrían sorprendernos en Monte Hermoso?

A días de despedir el 2019, se dio el avistaje de un tiburón bacota, en un hecho aislado, en la bajada de Barrilete, a pocos metros de la costa montehermoseña. El 4 de enero, al mediodía, una orca sorprendió a los bañistas, cerca de la orilla.

Ante la sorpresa por tales apariciones, sobre todo la del tiburón, el Municipio informó que ninguno de estos ejemplares era peligroso para los turistas.

La Nueva. dialogó con Natalia Sánchez, referente del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino de la localidad balnearia para saber un poco más sobre estas especies y sobre otras que podrían llegar hasta las costas.

La especialista confirmó, en primer término, que la visita del joven escualo, tan cerca de la costa, es algo inusual en estas playas y aseguró que la especie no reviste peligro para los bañistas.

Sin embargo, destacó que ante cualquier aparición de una especie en la costa hay que tener precaución.

“No significa que nos vayan a atacar pero estos animales tienen un importante tamaño respecto a nuestra talla y el movimiento que producen en el desplazamiento puede causar, en una pequeña embarcación, o kayak, que la persona pierda el equilibrio y se caiga al mar", señaló.

"No quiere decir que si la persona se cae del kayak o de la tabla, o cualquier otra pequeña embarcación, automáticamente la orca o un tiburón lo vaya a atacar”, dijo.

¿Qué pudo motivar que este juvenil de bacota llegara tan cerca de los bañistas?

"Los tiburones son poblaciones estables que están mar adentro y no tan cerca de la orilla”, aseguró.

Ante la presencia de animales en la costa se recomienda llamar al 02921-482601, Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino.

“Esto fue algo excepcional, algo raro, por causa de alguna anomalía en su salud o bien porque estaba detrás de la captura de alguna presa para poder alimentarse y sin darse cuenta quedó con muy poca agua y le costó retornar al mar”, dijo Sánchez.

Advirtió que ni siquiera cuando se los captura muestran tanta agresividad como se suele difundir en algunos medios de comunicación, en los que se habla de pánico y terror.

"Son especies totalmente amigables”, dijo.

“Existen otras especies de tiburones, pero no en nuestras playas, que son más territoriales, defienden ese espacio y pueden llegar a hacer ataques a personas, más que nada a surfistas. Esto no sucede en nuestras playas”, remarcó.

En el caso de las orcas, que son animales migratorios, es más frecuente verlas cerca de la rompiente o de la orilla.

Inclusive pueden hasta sacar parte de su cuerpo del agua en el momento de captura de animales como pingüinos o lobos marinos.

Sánchez señaló que en los videos que circulan en la web se puede apreciar que personas en kayaks o en otras embarcaciones se han acercado a la orca y el animal ha seguido su ruta sin prestar mayor importancia a lo que tiene al lado.

“La distribución de orcas abarca casi todos los océanos del mundo. Va desde aguas del Ártico al Antártico e inclusive en mares tropicales, aunque ellas prefieren aguas templadas o frías y mares cercanos a la costa", dijo.

¿Qué otras especies podrían aparecer?

"El mar tiene una población estable con miles de especies entre las que tenemos animales migratorios como las orcas, ballenas, delfines, tortugas, lobos marinos y pingüinos", dijo.

En febrero la población de pingüinos de la patagonia empiezan a migrar al sur de Brasil, para la reproducción y toda una colonia empezará a migrar en busca de alimentos y aguas más cálidas.

Por ello el varamiento de pingüinos -y también de lobos marinos- es lo mas común que puede suceder en Monte Hermoso.

Pingüino rescatado en Monte Hernoso en febrero de 2018.

"Los pingüinos generalmente llegan a la costa por falta de comida o porque sus plumas están en mal estado y la pérdida de impermeabilidad les produce hipotermia" contó.

También las tortugas suelen pasar esporádicamente. El año pasado se rescató un ejemplar, se la recuperó y se la reinsertó en su hábitat.

El 20 de marzo de 2019 se reinsertó una tortuga en su hábitat.

“Estos animales vivieron miles de años en el mar y nosotros hacemos uso de una actividad turística en un lugar donde tienen que alimentarse, reproducirse, viajar y descansar”, dijo.

“Tratemos de no acercarnos, de no sacar fotos, de no alimentarlos ni mojarlos porque por desconocimiento en vez de ayudar , en algunos casos, podemos acelerar la muerte", destacó.

Protocolo de actuación para los rescatistas

Ballenas. En este caso, o en el de una orca o delfín, el hecho de quedarse sin agua y no poder flotar hace que sus órganos no funcionen porque se aplastan con su propio peso. Hay que actuar muy rápidamente para devolverla al mar, hay un tiempo bastante corto para actuar. Se necesita mantenerla húmeda con paños y toallas siempre y cuando no se le tape el espiráculo que es el lugar por donde respiran.

Lobos marinos. Se los deja en la playa, en una observación de 24 o 48 horas, siempre en cuando no tengan heridas superficiales, enfermedades en las mucosas, desnutrición grave o deshidratación. Si es así, se los rescata para hacer la recuperación y devolverlos a su ambiente.

Pingüinos. Se pide a la gente que no los moje, ni los trate de alimentar, ni se les ponga hielo. Hay que tener cuidado con la agresividad en el pico, sobre todo en la parte de los ojos. La red de rescate les pone lámparas de calor porque suelen salir del agua con hipotermia. Se los hidrata con suero o con glucosa un tiempo determinado y en el Museo se le hacen los primeros auxilios hasta que la red de rescate lo traslada a un lugar mas adecuado con atención veterinaria.

"Las especies que salen a la costa son ejemplares muy débiles, ese mínimo porcentaje de animales tiene mas posibilidades de morir que de sobrevivir. No siempre se logra recuperarlos y a veces por querer ayudar se empeora la situación”, dijo Natalia Sánchez.