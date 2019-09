"Lisboa": Realidad putrefacta y sonrisas a medio terminar

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

¿Cuántas veces aparentaste felicidad mientras por dentro un volcán de tristeza llevaba su índice de explosividad a un nivel apocalíptico?

Fingir.

Simular.

Podemos hacerlo por un momento para saltear el mal rato.

O se puede volver eterno. Y una vez adentro de la eternidad simulada ya no resulta sencillo reconocernos como parte de un mundo aparente.

Es nuestra nueva realidad. Y se nota en la constante putrefacción de lo cotidiano disfrazada con sonrisas a medio concretar.

Un poco de eso trata “Lisboa, el viaje etílico”, escrita por la cada vez más renombrada dramaturga nacional Mariela Asensio y dirigida en este caso por el bailarín y coreógrafo Sebastián Ameri.

Para hacernos sentir la desesperanza no es necesario más que mostrarnos a un par de individuos marginados de la sociedad, a un hombre devorado por su adicción al alcohol, preso de un machismo extremo (Sergio Rodríguez); a una joven soñadora encarcelada en un iluso afán de princesa (Sol Utelzinger), a una prostituta (Rocío Ameri), a un trans (Fer Esparza) y a otros personajes que comparten la misma característica: conviven al ras del piso, mordiendo el polvo (Pablo Wohl, Nico Champredonde).

Los elementos coreográficos son evidentes y responden sin dudar a la naturaleza de Ameri, quien juega constantemente entre el drama textual y corporal, apoyado en la música y en las iluminación de Julián del Río.

Destacamos la escena de Whol de frente al público porque es de emotividad corrosiva.

Pero no adelantemos. Está todos los domingos, desde las 20.30, en Alvarado 818 (Juanita Primera). Reservas: 291 4629123.

A Mariela Asensio le encantó

La dramaturga Mariela Asensio pudo ver la segunda función de “Lisboa, el viaje etílico”.

“Estoy feliz porque ver una obra que escribiste, realizada por otras personas y sin haber formado parte del proceso es súper estimulante. Estoy acostumbrada a dirigir y es una experiencia distinta saber que ese mundo que una vez imaginaste y montaste lo llevó adelante gente que no conocés. Es como sentirte parte del proceso, pero sin serlo (risas). Estaba nerviosa, como si estuviera estrenando yo. Me encantó porque me parece que lograron manifestar mucho el mundo de la obra pero con una identidad propia. No se parece en nada a lo que hice aquella vez. Me encanta eso porque el teatro trasciende a las personas”, aclaró Asensio.