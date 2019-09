¡Inoxidable! Nadal pudo con la garra de Medvedev y se coronó en el US Open

¡La leyenda continúa! El palmares deportivo del tenista español Rafael Nadal (2°) escribió hoy una nueva página de gloria en el tenis moderno.

Tras casi 5 horas de juego, y luego de una dramática e intensa batalla, el manacorí venció al ruso Daniil Medvedev (5°) por 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 y 6-4 y se alzó con el título del US Open (Estados Unidos) 2019, cuarto y último Grand Slam del año.

Para Rafa, quien recién cedió sets en la instancia decisiva, significó su cuarto trofeo en Nueva York (también se había coronado en 2010, 2013 y 2017) y su trofeo de Grand Slam N°19; registro que lo coloca a uno del suizo Roger Federer, el mejor en dicho rubro.

5 sets in nearly 5 hours...



An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!



🙌 @rafaelnadal 🙌#USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1