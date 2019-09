El bahiense de corazón celeste y blanco, que defenderá los colores de Venezuela ante Argentina

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

"Para mí enfrentar a la Argentina significa muchísimo. Es mi país, donde nací, crecí y me desarrollé. Son los colores que defendí, como en los dos Mundiales Sub 19 que me tocó participar (también en su función de PF) y acá, en China, con la Selección Mayor B, en la Copa Stankovic. Ahora, por las vueltas de la vida y de esta profesión, estoy nuevamente acá en China, pero defendiendo otros colores".

Cristian Lambrecht fue jugador y preparador físico de 9 de Julio, logrando un salto a la Liga Nacional cuando Pepe Sánchez lo incorporó como preparador físico en el nacimiento de Bahía Estudiantes (hoy Bahía Basket).

Desvinculado de Bahía, al Ruso le surgió la posibilidad de trabajar en Guaros de Venezuela, en el cuerpo técnico que encabeza el argentino Fernando Duró. Y, de ahí, saltar a la Selección vinotinto, rival mañana de la Argentina, en el inicio de la segunda fase del Mundial.

"La verdad que no tengo el corazón partido, porque mi corazón es celeste y blanco, de Argentina. Por una cuestión exclusivamente laboral hoy me toca defender los colores de Venezuela. Sí es una mezcla de sensaciones raras; hacía días que venía pensando de esta posibilidad de enfrentar a la Argentina. Y se me pone la piel de gallina de solo pensar en escuchar el himno y ver amigos y tanta gente conocida enfrente. Será un día muy especial, no sólo para mí, sino para el staff argentino que me acompaña", dijo Lambrecht.

El DT Duró y su asistente Pablo Favarel también son argentinos.

"La clasificación para Venezuela fue un grandísimo logro, porque es la primera vez en la historia que se avanza a segunda ronda. Al principio de la preparación nos fijamos varios objetivos; uno de los más importantes era este y lo concretamos. Otro es clasificar a los Juegos Olímpicos, por lo que también lucharemos", aseguró el Ruso.