Roberto Opazo: “Es un año intenso en materia deportiva”

Es un año intenso en materia deportiva. Ya tuvimos las olimpiadas intersindicales y organizamos todas las actividades que se desarrollan en el polideportivo a lo largo del año. Y a eso se suma la tradicional carrera de atletismo que se viene en octubre y la coordinación de los torneos internos de fútbol y básquetbol, además del equipo de fútbol que nos representa en la Liga Intersindical”.

Con esa frase, Roberto Opazo, secretario de Deportes de la Asociación Empleados de Comercio, se refirió a la importancia que le otorgan en el gremio a las actividades deportivas.

Sin ir más lejos, casi 400 empleados de comercio toman parte del octavo torneo Evita de fútbol 6, que cobró tal dimensión que obligó a dividir las categorías en A y B.

“Son 36 equipos en total los que están tomando parte. Toda la organización corre por nuestra cuenta y los jugadores son todos empleados de comercio, aunque no necesariamente afiliados al gremio. Ya disputamos el Apertura y actualmente se está jugando el Clausura”.

Los campeones del torneo Apertura fueron: “Caradura”, en la categoría A, e Iturri “A”, en la B.

El certamen requiere de una logística muy aceitada, para no dejar detalles librados al azar.

“Cada vez que hay fecha, que suelen ser dos veces por semana durante casi todo el año, arrancamos a trabajar a las 9 de la mañana y hasta que no se termina el último partido, después de las 12 de la noche, no paramos”.

Se utilizan dos predios, en distintos puntos de la ciudad, lo que se tiene en cuenta para designar por cercanía los encuentros.

“Jugamos un día en La Piedad y otro día en Villa Mitre. En total usamos seis canchas, en 9 turnos distintos.

Es un certamen muy competitivo, en el que nadie quiere descender y todos quieren ascender, porque el de la A tiene un muy buen nivel”.

Por noche participan alrededor de 200 jugadores.

“La misión es que todos se vayan conformes. Generalmente lo logramos, porque hay muchísimo compañerismo. Al llevar 8 años de organización, ya es un poco más fácil”.

Del primer certamen tomaron parte 12 equipos. A partir de allí, el incremento de anotaciones fue incesante.

“Yo creo que si abrimos nuevamente la inscripción, tendríamos más. Pero sería muy difícil de organizarlos, porque habría que modificar el esquema de torneo y buscar más canchas. Creemos que el número está bien, porque todo funciona en forma coordinada”.

El gremio aporta la logística necesaria para llevar a cabo la organización y también se hace cargo de la premiación.

“Entregamos muy buenos trofeos para los campeones. Y Miguel (Aolita) siempre sorprende con algo para todos los equipos participantes. A su vez, sobre fin de año, se organiza una cena para alrededor de 500 personas en forma de agasajo para quienes participan en los torneos internos de fútbol, básquetbol y vóleibol femenino”.

Desde el gremio se busca fomentar el deporte, la unión y el compañerismo.

“Los propios protagonistas cuidan mucho el torneo. Pese a ser muy competitivo, no buscan jugadores que no sean empleados de comercio para sacar diferencia, sino que compiten con armas limpias. Obviamente que llevamos controles, pero no notamos excesos”.

El certamen no tiene costo de inscripción.

“Sólo se paga el alquiler de las canchas, repartido entre todos los integrantes del equipo”.

Paralelamente al de fútbol, se disputa el torneo interno de básquetbol.

“Tenemos 9 equipos, que se miden en nuestro propio gimnasio. Juegan los lunes y martes, en horario nocturno. También tiene muy buen nivel, porque hay varios ex jugadores”.

Este tampoco tiene costo de inscripción. “Gastan más plata jugando entre amigos. Aquí saben que es un torneo que tiene fiscalización, que hay árbitros oficiales y la cancha es un lujo”, dijo Opazo.

Importantes premios

La séptima edición de la carrera solidaria de la Asociación Empleados de Comercio llevará por única vez el nombre de Sergio Bozzi, en homenaje al recientemente fallecido secretario gremial y delegado en nuestra ciudad del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Además contará con importantes premios para los ganadores y habrá sorteos especiales.

La competencia central, de 8 Kilómetros --también habrá una caminata aeróbica de 3-- contendrá a hombres y mujeres, se desarrollará el domingo 13 de octubre y estará fiscalizada por la Asociación Bahiense de Atletismo, en tanto Bahía Corre se encargará de la clasificación.

Como siempre, la carrera tendrá un fin solidario, en este caso para ayudar al Hogar Don Orione.

“Es una institución muy querida en Bahía y está atravesando algunos inconvenientes financieros. Por eso pedimos que los atletas acerquen alimentos no perecederos, leche larga vida o pañales cuando vengan a cerrar la inscripción a la sede”,dijo Opazo.

La inscripción, con un costo de 350 pesos, se debe formalizar en la página web bahiacorre.com.ar.

“Con la planilla de inscripción debe dirigirse a la sede del gremio, en Rodríguez 60, con el alimento para poder retirar el número. Fijamos un precio accesible para que todos puedan disfrutarla”, señaló.

La competencia es abierta a todo público y se desarrollará en el predio "Ezequiel Crisol" que la entidad gremial posee en Aldea Romana.