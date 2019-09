Sansinena le sacó el invicto a Villa Mitre en Cerri y confirmó que ya está bien armado

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Podrá ganar, empatar o perder pero este Sansinena que comenzó a desandar el Torneo Federal A bajó la lógica incógnita de cómo funcionaría un equipo hecho desde cero y en poco días, confirmó que es un equipo serio y con una idea clara.

Hoy el elenco cerrense le quitó con autoridad el invicto a Villa Mitre (que llegó con varias bajas), lo venció por 2 a 0 y volvió a sumar de a 3 en su cancha. Ah, y es uno de los líderes de la Zona 2, al menos hasta mañana.

Siendo ordenado, solidario y muy intenso fue oportuno para abrir el marcador y nunca dejó ser a su rival, que no estuvo en su mejor tarde y hasta falló un penal en el cierre, cuando ya perdía por 2 a 0.

Oportunismo y orden táctico

En la previa al encuentro se conoció que Villa Mitre no tendría en cancha a una de sus piezas fundamentales como Ramiro Formigo (tendinitis), quien se sumaba a la larga lista de ausentes (H. González, Dauwalder y Cocciarini). Esto hizo que Scaserra ocupara el carril derecho y entre Fabello y Enzo González se repartieran la mitad de cancha.

Enfrente, Marco González hizo debutar a Tomás Segovia, haciendo dupla con Mariano Mc Coubrey, y con Axel Lischeske y Antú Hernández como carrileros. Así tapó la salida y, además, quitó espacios en la mitad de cancha.

Y rápidamente encontró soluciones presionando a Manchafico, quien tras un fallido despeje dejó a Segovia cara a cara con Tavoliere, y el ex Liniers no falló. En 12 minutos, el albirrojo hizo valer su oportunismo y facturó.

Salida, Nico Ihitz intenta progresar por izquierda.

Después aprovechó el envión del gol aunque no pudo inquietar, pero se sintió cómodo en la cancha.

La "Villa" comenzó a reaccionar lentamente con el empuje de Fabello (tuvo la única clara del primer tiempo con un cabezazo que se fue cerca a los 45m.), pero careció de sociedades y estuvo muy impreciso en todos los sectores del campo.

En el complemento la tónica no cambió demasiado, la visita intentó buscar pero no pudo estar lúcido. Encima el "Tripero" no cedió en ningún momento, mantuvo la intensidad y se hizo fuerte atrás, con Herrera como bandera.

Con lo justo se la saca Herrera a Enzo González. "Petróleo" es una de las figuras del presente de Sansinena.

Sólo sufrió una diagonal de Tunessi, que definió cruzado y encontró la buena intervención de Báez.

Encima, Enzo Fernández ingresó con el pie derecho y a los 37 se sacó de encima a Manchafico y, después, desparramó a Tavoliere para poner el 2-0.

Ahí, en los últimos minutos, Villa Mitre tuvo las más claras: un cabezazo de Herrera abajo del arco (desviado) y el penal que Báez le contuvo al propio "Falucho". No era la tarde...

Sansinena volvió a ganar en el Luis Molina, mostró nuevamente cosas interesantes y disfruta su presente.

Enzo Fernández pasará a Tavoliere y marcará el 2-0.

La síntesis

SANSINENA 2

Báez 6

Hereñú 4

Herrera (c) 7

Osinaga 6

H. Sosa 6

Toro 5

A. Lischeske 5

D. Ramírez 5

A. Hernández 6

Segovia 6

Mc Coubrey 6

DT: M. González

VILLA MITRE 0

Tavoliere 5

Cuitiño 5

Manchafico 4

Laumann 5

Ihitz 5

Escaserra 5

Fabello 5

E. González 5

Torres 5

Tunessi 5

Herrera 5 (c)

DT: C. Mungo.

PT. Gol de Segovia (S), a los 12m.

ST. Gol de E. Fernández (S), a los 37 minutos. A los 46m. fue expulsado Hereñú (S) y a los 48m. Báez (S) le contuvo un penal a C. Herrera (VM).

Cambios. 61m. E. Fernández (6) por Segovia, 80m. Hueche por D. Ramírez y 84m. Belfiore por Toro, en Sansinena; 45m. Palacio (5) por L. Torres, 60m. Zárate por Fabello, 74m. Acosta por Cuitiño, en Villa Mitre.

Amonestados. E. Fernández (70m.), en Sansinena; Laumann (7m..), Scaserra (39m.), Manchafico (48m.) y Cuitiño (71m.), en Villa Mitre.

Árbitro. Sergio Testa (6).

Cancha. Sansinena (buena).