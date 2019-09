Bella Vista se agranda en Punta Alta: ahora le ganó a Rosario por 1 a 0

Bella Vista se está acostumbrando a ganar seguido en Punta Alta. Como ante Sporting, los de la Loma esta vez vencieron a Rosario Puerto Belgrano por 1 a 0, en el marco de la 10ª fecha de la Zona 1 del Clausura "Oscar Morán", que organiza la Liga del Sur.

Otra vez el verdugo fue Gonzalo Achares –le había convertido los dos tantos al rojinegro--, quien anotó el gol de la victoria.

Con este triunfo, el conjunto albiverde escaló a la tercera posición de la tabla y ahora chocará con Liniers, mientras que los de la casaca francesa quedaron relegados en el quinto lugar y ahora afrontarán el clásico ante Sporting.

Las claves

El elenco de Sebastián Polla no brilló, pero aprovechó al máximo el error del oponente. Después, batalló y aguantó el resultado por el seguro Luján. Incluso, lo pudo liquidar con un remate de Juan López que dio en la base del poste. Al local le faltó lucidez, desperdició demasiadas situaciones y mereció algo más.

El gol

0-1. El arquero Arias dudó en una salida lejana, Brunelli no rechazó, ambos chocaron y Achares lo capitalizó para definir.

Las figuras

Luciano Luján estuvo impecable en cada envío aéreo de su rival y en la última maniobra le tapó espectacularmente un cabezazo de Juan Manuel Gómez. También sobresalió Achares por el gol decisivo. Mientras que en los de la casaca francesa se destacó Tomás Franchi por su movilidad y justamente el “Abuelo” Gómez con mucho sacrificio y despliegue.

Video: Mirá la nota con uno de los destacados

Las polémicas

Apenas iban sesenta segundos del primer tiempo, cuando Juan Manuel Gómez peinó un pelotazo y Pierce se fue sólo para definir (anotaba con calidad sobre la humanidad de Luján), pero el asistente Lucas González levantó la bandera por una presunta posición adelantada del “9”.

En el inicio de la etapa complementaria, el movedizo Siamparelli encaró a pura velocidad, enganchó y mandó el centro, la pelota pareció impactar en la mano del defensor Jonathan Romero. ¿Penal? El colegiado Rubén Molina no lo sancionó, ya que su perspectiva no era la mejor para observarlo. El asistente González que tenía la acción de frente no colaboró. Marcaron tiro de esquina.

“Fuerza Saco”

En la previa del encuentro, los integrantes del plantel albiverde posaron para los fotógrafos con una bandera en apoyo a Mariano Sacomani, quien sufrió la rotura del ligamento interno de su rodilla y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La síntesis

ROSARIO 0

J. Arias 4

J. Pérez 5

Brunelli 4

J. Romero 6

Rosales 4

Franchi 6

D. Fernández (c) 4

A. Lezcano 5

M. Medina 4

J.M. Gómez 6

Pierce 5

DT: M. Katz

BELLA VISTA 1

LUJÁN 7

Pedernera 5

Lhande 6

Mellado 5

F. Salgado 4

Achares 7

Delmastro 5

Machain (c) 4

Ianni 5

Mazzella 5

Siamparelli 6

DT: S. Polla

GOL: Achares (BV), a los 12m.

CAMBIOS: 62m. Carrizo (5) por Lezcano, 69m. Garay por Rosales y 81m. Achigar por Franchi, en Rosario; 58m. Intrevado (4) por Ianni, 66m. J. López por Siamparelli y 83m. Zelaya por Achares.

ARBITRO: Rubén Molina (6).

TERCERA JUVENIL: Rosario, 3-0.

CANCHA: Rosario (4).