¿Vuelve Pablo Lamariano?: "La realidad es que las ganas están", sostuvo

El rumor se originó a partir de la publicación de un video en su cuenta personal de Facebook. Casi en simultáneo, comenzaron a llover los llamados a su teléfono personal.

“¡El quilo... que se me armó por esa publicación, me volvieron loco!”, expresó entre risas Pablo Esteban Lamariano, respetado piloto pigüense, quien decidió colgar el casco luego del Estival de Midget 2009/10.

El Pali sorprendió en redes sociales, acompañado de su amigo y ex preparador, Feliciano Weinzettel, acelerando su fiable y veloz motor Dodge 1500, colocado en el chasis con el que compitió sus últimas carreras.

“Simplemente me dieron ganar de armar el motorcito, colocarlo en el chasis y ponerlo en marcha un ratito. Estábamos con Feliciano y dijimos: 'vamos a arrancarlo y acelerarlo'. Pero fue solamente para darnos el gusto”, contó Lamariano.

“Aparte no hago nunca esas cosas (por la publicación en redes), porque no estoy para nada activo con Facebook. ¡Y para qué!, se armó un escándolo bárbaro”, agregó.

Claro está, ese “gustito” que se dio hoy el Pali en su taller, tal vez oculte el deseo de retornar a la actividad en un futuro no muy lejano, tal como lo han hecho tantos a lo largo de la historia...

“La realidad es que las ganas están, pero estoy muy metido con mi trabajo, me está yendo bien y no me quiero fundir otra vez por culpa del Midget (risas)”, confesó.

“Soy muy apasionado y temperamental. Si vuelvo a correr es para andar adelante, porque sino no creo disfrutarlo; además de que estás muy expuesto a los golpes. Pero no puedo negar que cada tanto pica el bichito y me agarran ganas. Nunca digo nunca, pero por ahora es no”, sentenció.