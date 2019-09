Escribir para uno mismo y así conquistar el mundo, el diálogo con Eduardo Sacheri

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

El film “La odisea de los giles” está actualmente en cartelera y ya fue vista por más de 1.000.000 de espectadores. El autor de la novela y encargado de amoldarla a un guión cinematográfico fue Eduardo Sacheri.

Se trata del mismo escritor que le dio vida al texto de “El secreto de sus ojos” que finalmente se quedó con el Oscar.

El año pasado ofreció una charla TED en donde comenzaba aclarando que escribía para poder dormir. Esta y otras cuestiones fueron aclaradas en un diálogo con “La Nueva.”, antes de su presencia en el Parque Boronat, esta tarde, en el marco del Acercarte.

“Creo que en cualquier laburo de tipo artístico el primer destinatario de esa labor es uno mismo. Eso nos lleva a la cuestión del sentido: ¿por qué creamos algo? Creo que es porque nos hace bien. Suena demasiado simple o directo, porque a lo mejor te hace bien de alguna manera no neceseriamente lineal. A lo mejor te conecta con cosas profundas tuyas o te ofrece algún tipo de respuestas.

—Tiene algo de terapéutico.

—En algún punto grande creo que sí. Por supuesto que si uno quiere que eso que ha hecho se conecte con la sensibilidad de otras personas, cada arte tiene sus mecanismos, sus secretos y artesanías propias. Pero eso viene después, como una segunda cuestión. Puede funcionar o no. No todo lo que hacemos engancha con la sensibilidad de los otros. Y tampoco está obligado. Sí me parece que tiene que estar conectado con la sensibilidad de uno, por que si no ¿para qué lo hacés?

El secreto de sus textos

—“El secreto de sus ojos” ganó el Oscar y ahora “La odisea de los giles” está siendo furor en las salas nacionales. Ambas nacieron de novelas tuyas ¿Qué te genera?

—Es muy loco. Está bien que he tenido mucha suerte porque no sólo el mundo del cine se interesó en mis textos, sino que también dentro de ese mundo se enganchó gente muy grosa. Campanella, Taratuto y ahora Borensztein, por ejemplo.

Suponete que escribís una novela sobre lo que piensa un personaje mientras está sentado en un sillón. Podés hacer una película, no va a ser imposible, pero vas a tener muchos obstáculos".

—Y con elencos de primer nivel.

—Claro. En ese sentido el mundo del cine es muy colectivo, hay mucha gente involucrada. Es realmente una industria porque necesita mucho capital humano y mucho capital monetario. Entonces, el producto final tiene mucho que ver con ambas inversiones: la gente y la plata. Por suerte se acercó gente muy seria, profesional y macanuda. Eso permitió que salgan cosas lindas y que el público acompañe.

—Teniendo en cuenta el éxito cinematográfico no puedo dejar de preguntarte si escribís tus novelas pensando en que van a llegar al cine.

—La verdad que cuando escribo, escribo libros, no escribo ni se me ocurre la posibilidad de escribir una película. Siempre escribo algún volumen de cuentos o una novela. Si viene alguien del mundo del cine que se engancha con algún libro y quiere hacer algo le digo que si le parece que en mis textos hay una película hay que darle para adelante. Ahora, capaz que si cuento una historia con una trama dinámica en la que suceden cosas, que hay una principio, un nudo, un desenlace y hay cierto dinamismo en eso, si se le da importancia y énfasis a las acciones y a los diálogos entre los personajes, eso quizás pueda facilitar la posibilidad de que se convierta en película.

“Suponete que escribís una novela sobre lo que piensa un personaje mientras está sentado en un sillón. Podés hacer una película, no va a ser imposible, pero vas a tener muchos obstáculos. Otro ejemplo: una novela escrita de manera experimental, rupturista, con un esquema muy caótico de presentación de situaciones y personajes: para filmar va a ser jodido. En literatura hay mucho y funciona, pero en cine...”

Lo que hará por acá

Eduardo Sacheri forma parte de la programación del Acercarte que comenzó ayer en nuestra ciudad.

“Dentro de la propuesta multiartística, con distintas actividades en el escenario y otros espacios, hay una biblioteca móvil. Además de los libros disponibles se organizan charlas con distintos escritores y el público. Ahí estaré charlando con la gente”, aclaró Eduardo Sacheri.

“Voy a hablar de todo un poco. De mi libro y de las lecturas que es lo más estimulante del asunto. Es un diálogo en un ambiente muy relajado y muy próximo”, contó.

Entre la gran cantidad de actividades que se desarrollarán, todo culminará con el show de Miranda! y con una obra de teatro protagonizada por Graciela Borges.

En el Boronat estará Julián La Bruna (Stand Up), a las 19.15 y Miranda! desde las 20.

Mientras que Graciela Borges hará “Alquimia” en la Biblioteca Rivadavia, desde las 21.30 (las entradas se retiran hoy desde las 15 en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades (se entregarán hasta dos por persona).