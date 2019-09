Obras que hacen agua, el caso de la plaza usurpada y se vuelve a licitar Dasso, pero sin puente

--Buen día, Juan María. Me parece que antes de cualquier alusión a la Superliga o al clásico Olimpo–Villa Mitre tendríamos que destacar lo hecho por nuestra selección de básquet. ¿No te parece?

--Así es, no tengas dudas, tremendo lo del equipo del “Oveja”, para sacarse el sombrero, pero mejor dejemos estas cuestiones en manos del Gallego Rodríguez, de JC y de otros periodistas especializados.

--Es verdad, nosotros tocamos de oído en esa así que vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para empezar?

--Es muy probable que antes de fin de mes llegue la gobernadora para inaugurar la planta depuradora de líquidos cloacales que se construye entre El Triángulo y White.

--¿Tenés la fecha?

--Algunos me dicen el viernes y otros el sábado. Sí sé que ya estuvo gente de ceremonial viendo cómo será el acto y por dónde caminará María Eugenia Vidal, entre otros detalles.

--Una buena para Bahía, sobre todo en medio de la malaria, además de ser un paso fundamental para comenzar a evitar la contaminación del estuario.

--Sí, finalmente se hizo realidad una inversión largamente postergada. Esperemos que no pasen 20 años para que se realicen las etapas que faltan y ese líquido depurado pueda ser reutilizado por las industrias.

--Exacto, pero para eso se debe avanzar en un acuerdo con las grandes plantas del Polo para que inviertan en las otras etapas y luego esa inversión retorne a cambio de agua de reúso.

--Hablando de agua. ¿Me equivoco si te digo que el suministro no mejoró ni mejorará de cara al próximo verano?

--Te diría que no mejorará durante varios veranos más.

--Uhh... ¿Por qué tanto pesimismo?

--Te acordás que en compensación por la no realización del acueducto del río Colorado Bahía iba a recibir otras obras?

--Sí, claro. Entre ellas se habló de un acueducto alternativo, del recambio de cañerías para eliminar las pérdidas, de tres cisternas (Bosque Alto–Cerri y Punta Alta), etc, etc.

--Tenés buena memoria. Bueno, te puedo asegurar que no se avanzó en nada. Todo está más que parado y no hay miras de que se licite nada por este año.

--Obras que hacen agua amigo, y eso que en los últimos años sufrimos aumentos enormes en la tarifa.

--Bueno, preparate para este verano porque si bien el dique tiene agua suficiente no hay forma de traer más a Bahía porque el acueducto no alcanza. Habrá que volver a cruzar los dedos...

--Te cambio de tema. ¿Leíste el informe que publicó ayer “La Nueva.” sobre el mercado inmobiliario paralelo que existe en los barrios periféricos?

--Sí claro, y no deja de sorprenderme, sobre todo en los casos en que las tomas de terrenos derivan en la apropiación de lotes en pocas manos y luego rige la ley del más fuerte, donde muchísimos pobres son estafados. Pero si querés te aporto algunos datitos más sobre un tema que parece haber llegado para quedarse.

--¿Qué más tenés?

--¿Sabías que días atrás se llegó a usurpar una plaza?

--¿Una plaza?

--Sí, como te digo. Esto pasó en Altos de Sánchez Elía, Washington al 2100 para ser más preciso. Una mujer con una casilla ocupó el lugar donde la Muni había empezado a hacer una plaza. Primero le sacaron la casilla y luego volvió con una carpa. Esta mujer dijo tener derechos sobre el lugar que no exhibió.

--¿Me imagino la bronca de los vecinos que residen en el sector?

--Unos 30 se acercaron más que enojados al Palacio Municipal para manifestar su descontento. Los funcionarios municipales hicieron la denuncia en la Justicia y ayer la Comuna comenzó a instalar los juegos infantiles. Ahora habrá que ver cómo sigue la historia.

--¿Y lo de Spurr?

--Yo lo veo complicado. Se sigue esperando una resolución judicial pero el tiempo pasa y el asentamiento ilegal se consolida. Pero en este caso también tengo una perlita.

--Uhh... a ver qué trajiste.

--Me enteré que días atrás dos personas vinculadas con la comunidad universitaria, el gremialista de Aduns, Sergio Zaninelli y el docente Dante Patrignani, lo fueron a ver al rector para pedirle que dispusiera agrimensores, en forma oficial, para subdividir “legalmente” las tierras de Spurr. Acordate que esa ocupación fue “inspirada” en la labor del abogado Aparicio y que contó con el apoyo de la CTA.

--¿Y qué hizo el doctor Daniel Vega?

--Por supuesto les dijo que no, pero ya todo es muy bizarro, parece que en cualquier momento algunos empiezan a insistir con la reforma agraria.

--Raro que en Bahía no se dieron casos como los de la ciudad de Buenos Aires, me refiero a las grandes manifestaciones por la emergencia alimentaria.

--Por lo que sé, si contamos toda la ayuda del Estado, acá hay 50 mil personas que reciben ayuda social. Quizás esto tenga algo que ver.

--¿Pasamos a otro tema? ¿Algo del puerto?

--Sí. Ya es un hecho que se volverá a licitar la megaobra de la autovía en Dasso. A comienzos de agosto la unión transitoria de empresas locales integrada por Obras Abedul, Carreteras 2.000, Cerra y Moro, Geomac y Schlosser Ingeniería cotizó 221 millones de pesos, es decir, un 21,65% de aumento sobre el presupuesto oficial.

--Me imagino que esto es consecuencia de la devaluación, de la disparada de los precios y de que la UTE no podrá mantener esa oferta...

--Pensás bien. Por lo que pude averiguar ya hubo acuerdo entre la Muni y el Puerto, los que ponen la guita, y se acordó quitarle el puente peatonal que formaba parte del proyecto. Con esto el costo bajaría más de un palito verde.

--¿Hay fecha prevista?

--Comienzos de octubre.

--Mientras pedimos otro café contame algo del ámbito privado.

--Que ya se resolvió el tema del super templo de los Mormones en Cabrera, apenas falta un papel pero ya la Coope y los representantes de ese culto acordaron la venta. Hay quienes hablan de varios millones de dólares por esas hectáreas, pero nadie me quiso largar más data. Estos días ya llegará una autorización que restaba en La Plata para que todo se cierre.

--¿Algo más?

--El resto todo muy tranquilo, demasiado, con varios emprendimientos privados cuyos impulsores desensillaron hasta que aclare, por ejemplo el proyecto en alguna que otra estación de servicio que te comenté tiempo atrás, pero algo tengo de ese rubro.

--Te sigo, avanti...

--En 10 días va a estar inaugurando el Full de la estación de servicio de Eduardo Estivil en Alem y Florida, con vistas al Parque de Mayo y unos 200 m2 muy modernos. Luego desmantelan el Full actual y van a poder la línea de surtidores no sobre Alem, sino sobre Florida. Esto le va a dar mucho protagonismo a esa esquina.

--Bien. ¿Qué tenés del ámbito judicial?

--Que se vienen las videoconferencias para todos y todas...

--¿¡Qué decís!?

--Que la Corte provincial, por resolución firmada por su presidente, Eduardo de Lázzari, ordenó masificar el uso tecnológico para audiencias y entrevistas entre jueces y presos.

--¿Pero esto no se venía haciendo...?

--Sí. Lo que pasa es que hasta ahora se usaba muy poco dicha herramienta y, por otro lado, el traslado de presos genera un fuerte impacto económico por el uso de personal, logística y transporte, sin dejar de tener en cuenta el riesgo que significa llevar y traer detenidos por ámbitos públicos.

--Quiere decir que buscan “optimizar recursos”, como se dice habitualmente cuando se pretende estirar el mango para que rinda...

--Exacto. Y la Corte lo resolvió a pedido del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ahora se tendrán que usar las videoconferencias para todo tipo de audiencias, salvo que el magistrado se oponga por una razón específica y necesite tener contacto personal con el recluso.

--¿Esto impacta en Bahía?

--Claro. En las cárceles local y de Saavedra, donde hay más de 2 mil internos en total, aunque la mayoría está a disposición del Departamento Judicial Bahía Blanca, con lo cual, de necesitarse traslados, no son muy extensos. Sí achicarán claramente los costos, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Azul (cárceles de Sierra Chica, en Olavarría y Barker, al sur de Tandil), donde apenas mil de los más de 7 mil presos son de esa zona. Muchos del resto dependen de tribunales del Conurbano o de La Plata, con lo cual las distancias son muy largas.

--Enhorabuena si es para achicar gastos del Estado.

--Así es. A principio de este año ya habían tomado otra medida de recorte con la fijación de traslados a Tribunales solo los días lunes, martes y viernes. Y a propósito de cárceles, te comento que hace algunos días entró un nuevo hábeas corpus de internos de Saavedra -cayó en el Juzgado en lo Correccional Nº 3- que reclaman no solo por algunas condiciones deficientes del edificio sino que ya aluden a falta de comida, antibióticos y medicamentos contra HIV.

--¿Qué más hay de los tribunales?

--Después del barullo que generó la presencia del suspendido juez Onildo Stemphelet en su despacho, el pasado miércoles, preferí alejarme un poco del ámbito provincial y me di una vueltita por la órbita federal.

--¿Y? ¿Novedades?

--Siempre tengo algo. Me enteré que existe un fuerte malestar entre el personal, pero que no tiene que ver estrictamente con la función judicial.

--No te entiendo. Explicame.

--Hay mucha disconformidad con la atención de la Obra Social del Personal Judicial de la Nación, en particular con quienes conducen la oficina local.

--¿Recortes en la atención?

--No sé si llega a tanto, pero sí hay descontento por lo que llamaron “ineficiencia” y “lentitud y desconocimiento” en la tramitación de distintas gestiones.

--¿Textual?

--Sí. Es textual porque me mostraron una carta que firmaron muchos afiliados -no todos, porque algunos no quieren personalizar en las empleadas locales porque creen que cumplen órdenes de arriba- y que le enviaron al presidente de la obra social con sede en la Capital, doctor Aldo Juan Tonon.

--¿Y en qué situaciones notan dificultades?

--Por ejemplo en los análisis clínicos. Para autorizarlos deben ir a la obra social, luego al laboratorio para que coloquen el número de código correspondiente a la práctica y volver a la obra social para dejar la orden y esperar su autorización. Es “todo un peregrinaje”, aseguraron. Y aclararon que en otras ciudades no estaría pasando lo mismo.

--Habrá que ver qué respuesta reciben desde la sede central...

--Sí. Ellos pidieron concretamente una intervención de la central, para lograr una solución “rápida y efectiva”. Ah, y también reclamaron una mejor comunicación de las novedades.

--Bueno, levantemos campamento que se hizo la hora de los ravioles. Esta vez pagá la cuenta así rompemos la rutina.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.