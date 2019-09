“No perdimos el Oro, ganamos la Plata”, afirmó Sergio Hernández

Luego del encuentro, ya con un poco más de tranquilidad una vez concluida la final del Mundial de China, el técnico Sergio Hernández analizó lo actuado por Argentina tanto en el torneo como en la final ante España.

El bahiense reconoció las virtudes y superioridad del rival en la definición y ponderó el hecho de haber conseguido la medalla de Plata.

“En el partido España nos dominó de punta a punta, fue muy superior. Tiene un equipo tremendo... Fueron muy inteligentes. Todo lo mal que jugó Argentina hoy fue producto del trabajo de ellos”, afirmó en declaraciones a TyC Sports.

“No hay excusas. No estábamos cansados, no estábamos desmotivados... No estábamos satisfechos, estábamos sanos, queríamos salir campeones. Con la ilusión. Preparamos el partido... Por lo tanto todo lo que sucedió fue mérito de España", agregó.

El entrenador bahiense reivindicó todo el proceso mundialista de Argentina.

“Hoy no perdimos el oro, ganamos la plata. Eso no tengo ninguna duda. Esto que acaba de ganar Argentina es histórico, motivo de orgullo, es algo para que reflexionemos primero nosotros. Cuando hay compromiso, trabajo y apoyo y cuando se hacen las cosas bien, se consiguen resultados”, dijo.

“Fue el segundo partido oficial que perdimos en los 60 días. Perdimos un partido con México en los Panamericanos y este partido. Triste por no poder ganar, pero súper contento y orgulloso de este equipo, que estará en mi corazón toda la vida”, concluyó.