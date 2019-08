LaClandestinidadNOseFesteja, el hashtag con el que se recuerda el rechazo de la ley de aborto

Actrices, personalidades de la cultura, políticas y activistas sociales recordaron en las redes con el hashtag #LaClandestinidadNOseFesteja, un año del rechazo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado, mientras que activistas en contra de la legalización se concentrarán a las 18 frente al Congreso de la Nación.

"A un año de que la irresponsabilidad de los senadores nos dejara sin ley de aborto legal seguro y gratuito salimos, más que nunca, con nuestro pañuelo verde a la calle. Porque más temprano que tarde #seráley #LaClandestinidadNOseFesteja", tuiteaba la escritora Claudia Piñeiro.

Hace un año, el Senado decidió perpetuar el aborto clandestino. Este 8 de agosto, SALGAMOS VESTIDXS DE NEGRO. El #8A no hay nada que festejar.#laclandestinidadnosefesteja

Educación sexual para decidir,

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto legal YA, para no morir.”

💚 pic.twitter.com/M4JkbZ8yv7