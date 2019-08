Espert denunció que atacaron la camioneta en la que se trasladaba

El precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, denunció hoy que atacaron la camioneta en la que se trasladaba.

El hecho ocurrió, según Espert, cuando se dirigía junto a su compañero de fórmula, Luis Rosales, a dar una entrevista a Crónica TV.

Al llegar a los estudios del canal, el economista explicó la situación: "Veníamos desde el norte para acá por Madero y antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor".

A su vez, y a pesar del impacto, Espert detalló que los vidrios de la camioneta son blindados y que no hubo heridos.

A pesar de que el hecho ocurrió a 5 días de las PASO, descartó que el ataque refiera a una cuestión política.

"La mayoría de los argentinos sufrieron hechos de inseguridad, no puedo ni pensar que esto es político, no se me pasa por la cabeza", aclaró.

Sin embargo, aseguró que en caso de ser por una cuestión política, el hecho no lo "intimida", ya que "me van a tener que aguantar hasta que la ciudadanía me acompañe". (Infobae y La Nueva.)