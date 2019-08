El peñismo retoma la veta optimista

En la recta final hacia las PASO, en un escenario no exento de altísimas tensiones, en el peñismo renació el optimismo. Y por aquello de que "todo tiene que ver con todo", en estas últimas horas volvieron a fijar sus miradas y sus mejores estrategias en la obtención del ya casi mítico número cinco. Es decir la diferencia a la que apostaban desde tiempo atrás que debería ser la que el domingo separe el triunfo de la fórmula del Frente de Todos sobre la de Juntos por el Cambio.

"Estamos vivos", fue una de las frases de aquel estado optimista que se escuchó en uno de los despachos cercanos a los del Jefe de Gabinete. Desde que el sábado último entró en vigencia la veda que prohíbe a las consultoras publicar datos, que se extenderá hasta tres horas después de cerrado el acto electoral del domingo, en los laboratorios del macrismo se dedicaron a realizar un repaso y un promedio de las decenas de encuestas que cayeron en sus manos, pagadas por el gobierno o encargadas por otros clientes como partidos de la oposición y grupos empresarios, entre otros compradores.

La idea de que una derrota por no más de cinco puntos en las primarias del 11 de agosto sería "aceptable" para el macrismo en función de lo que luego ocurriría en las elecciones del 27 de agosto, donde suponían, y de hecho todavía lo hacen, que entre las PASO y la primera vuelta se licuaran los desencantos y los enojos de los votantes que confiaron en ellos en 2015 y que ahora se transformarán en el llamado "voto útil" (traducido: "me decepcionaron pero los votaré otra vez para que no vuelva Cristina"), fue esgrimida por Marcos Peña.

El funcionario la desparramó entre sus colaboradores y estrategas para que luego la expandieran entre consultores, periodistas, empresarios y otros factores de poder locales y externos.

Ese fue "el número de corte" que planteó Peña y la novedad, transcurridas al menos tres semanas desde que el "cinco" se convirtió casi en un dios pagano al que rezarle antes de las primarias, hasta podría haber mejorado.

Aquella extenuante lectura de encuestas y resultados de focus group a los que Peña y el siempre presente Jaime Durán Barba sometieron a sus equipos sostiene ahora que la diferencia entre los Fernández y la dupla Macri-Pichetto podría ser incluso un poco menor cuando se terminen de contar los votos en la medianoche del domingo. "Creemos que la diferencia puede ser todavía menor, de entre dos y tres puntos, que para cualquier consultor se traduce en un empate técnico, que nos permite alentar una victoria en octubre", dice uno de los colaboradores del Jefe de Gabinete.

¿Factores claves para sostener ese renovado optimismo? Dicen en el primer piso de la Casa Rosada que los últimos muestreos direccionaron la ratificación de un escenario que ellos venían viendo y que puede ser la clave a nivel nacional para que la diferencia a la hora de la verdad sea de cinco puntos o menos.

Realizan esos pronósticos con eje en dos distritos como son Córdoba y Santa Fe, una mejora que también era previsible en Mendoza, y expectativas por lo general mucho más optimistas que las que existían hasta hace un mes atrás en el Norte del país, en especial en Salta.

El entusiasmo tiene una correlación directa con la provincia de Buenos Aires. Para Peña y sus colaboradores las victorias en Córdoba y Santa Fe, en especial en la provincia mediterránea donde los últimos números les aseguran que Macri y Pichetto ampliaron hasta casi veinte puntos la diferencia sobre Alberto y Cristina, les permitirían compensar con creces lo mal que seguramente les irá en el principal bastión electoral del país donde el Frente de Todos podría ganar hasta por diez puntos de diferencia.

"El cordobesismo no se tragó el discurso de Alberto, y (Omar) Perotti tampoco es que se jugó la vida con el apoyo, lo que nos permite sostener que lo que perdamos en Buenos Aires lo vamos a compensar largamente con los votos cordobeses y santafecinos", se entusiasman, cuándo no, cerca del Jefe de Gabinete.