“La mayoría de la gente en Bahía no vota mentirosos y corruptos”, dijo Gay

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

--A una semana de las primarias, ¿cuál cree que va a ser el resultado a nivel nacional, provincial y en Bahía?

--Está muy discutido. La sensación del contacto casi diario con responsables de campaña nacional y provincial es que hace tres meses Cambiemos era un cementerio, no se veía ninguna posibilidad de triunfo. Hace dos meses empezó un repunte que se consolidó en el último mes y hoy hay mucho optimismo.

“No sé si tanto para las PASO pero sí para octubre, tanto en la provincial como en la nacional. Sobre todo en este último caso por el ballottage. Hoy en una situación de 3-4 puntos arriba para Fernández-Fernández, como contrapartida tenés 10-11 para Lavagna y Espert, votos que en un ballottage uno entiende que pueden ir a Juntos por el Cambio.

“Distinta es la situación en la Provincia, donde no hay segunda vuelta. Ahí uno tiene percepciones lejanas, porque me queda claro que el interior va a respaldar a María Eugenia Vidal, pero también que el Conurbano es muy complejo y la mayoría de los votos están ahí.

"Es muy incierto. Creo que no deberíamos tener problemas en ganar en Bahía Blanca en los tres niveles y tampoco en la Sexta. Pero la incidencia del Conurbano es muy fuerte. Lo que sí es cierto es que las PASO son una gran encuesta, cara, que va a perfilar las cosas para octubre”.

--Usted dijo que un resultado satisfactorio a nivel local para el próximo domingo sería ganar manteniendo la distancia de octubre de 2015. Es decir, unos 8 puntos.

--Dije que un número icónico sería obtener 43-44 puntos porque fue nuestro resultado de 2015. La diferencia, ya veremos. El escenario ha cambiado, tenemos a un peronismo unido, un kirchnerismo unido, como hace mucho no se daba en Bahía Blanca. Esa es una cuestión complicada.

"También tenemos cosas a favor, no hay terceras fuerzas que resten puntos a nuestra oferta electoral. En 2015 estaban las listas de Raúl Woscoff y Martín Salaberry (NdelaR: en realidad no compitió Salaberry y el tercer lugar fue para Hernán González Bécares, del Frente Renovador) que no llegaron al Concejo pero que sumaron unos 11 puntos de un electorado que mayormente compartían con nosotros, si bien el candidato rival era Marcelo Feliú, que capta más votos independientes.

“Pero el escenario es muy diferente y además tenemos el desgaste de la gestión. Hace cuatro años era todo expectativa y ahora venimos saliendo muy lentamente de una crisis económica que pegó en todos los segmentos de la población.

“Igualmente confiamos mucho en el ciudadano bahiense, por dos premisas de esta gestión: mucho trabajo y transparencia. La mayoría de la gente en Bahía no vota mentirosos y corruptos. No digo que los candidatos actuales lo sean, pero sí que están en toda una estructura que viene de una historia de mentiras y corruptelas. La gente sabe que este es un gobierno transparente, que puede haber hecho las cosas bien, regular o mal, pero es previsible. Acá no hay Coprotur, no hay Astilleros ni funcionarios que aprieten a los carritos del Parque. Y eso la gente lo tiene en cuenta".

--¿Cuando habla de corrupción no solo se refiere a los casos nacionales?

--Acá hay funcionarios del anterior gobierno que están presos por corruptos. El Coprotur fue un acto de corrupción inmenso en este mismo edificio (la entrevista se realizó en la Municipalidad). Los ilícitos del programa Carne para Todos también fueron acá, no hay que olvidarse.

--¿Tiene pensado algún acto de cierre de campaña?

--No, hemos hecho una campaña muy austera, de gestión. No lo descarto para octubre, es más, vamos a hacer un acto con la presencia de la gobernadora y el presidente, que seguramente va a coincidir con la inauguración de la planta depuradora de ABSA.

--En estos días el presidente del PJ provincial, Fernando Gray, cuestionó a María Eugenia Vidal por vivir en una base militar, señalando que él como intendente del Conurbano (gobierna Esteban Echeverría) y otros de sus colegas también recibieron amenazas y aprietes pero no andan “llorando por los canales”.

--Hay una diferencia muy grande. La gobernadora ha dado una batalla enorme contra el narcotráfico y eso tiene su precio. Aníbal Fernández decía en 2015 que la droga era una sensación y que este era un país de tránsito, no de alto consumo y producción. La gobernadora encaró una lucha histórica junto con el ministro Cristian Ritondo. Esto le valió muchos problemas.

"Y además Vidal echó a 15 mil policías por corrupción. ¿Usted se imagina dónde están? Del otro lado del mostrador y permanentemente hacen amenazas. ¿A usted le parece que la gobernadora vive en una base militar porque le gusta? ¿Que sus tres chicos están contentos? Ninguno de esos barones del Conurbano luchó contra el narcotráfico como María Eugenia Vidal".

--En toda encuesta, durante o fuera del proceso electoral, la inseguridad es una de las principales preocupaciones. ¿Cuál es su balance luego de 3 años y medio?

--Ninguna gestión municipal en estos 35 años de democracia hizo más por la seguridad que esta, empezando por la creación de una secretaría del área y siguiendo por destinar recursos como nunca antes se habían destinado. El gobierno municipal remodeló las comisarías, creó una Comisaría de la Mujer, suministra combustible a los patrulleros y puso un sistema de computación para eliminar las viejas Olivetti 88 que todavía se utilizaban en 2015.

“Por primera vez hay un centro para atender a las víctimas de violencia de género. Hasta 2015 una mujer golpeada no tenía adónde ir, y hoy tenemos un centro modelo. Además hay 41 patrulleros nuevos, mientras que cuando asumimos había más rotos que en utilidad.

“Hoy tenemos números de la inseguridad mucho mejores que en 2015. Sin duda. Y basta cotejar los archivos periodísticos. Ahora, ¿es para destacarlo? No, porque si hay tres robos en una semana ya es algo que no podemos permitir. Pero en los últimos dos años hubo solo dos homicidios en ocasión de robo y podemos contrastar esos números con cualquier ciudad del país.

“También hemos logrado la colaboración, por ejemplo, entre la policía y fiscalía, que no siempre han tenido buena relación. Nosotros hemos sido articuladores de eso. Y, en los últimos tiempos, a partir de un apoyo de la Provincia, el municipio ha intervenido en la designación de funcionarios policiales. No permitimos que vengan a manejar la seguridad de Bahía policías del Conurbano. Cuando asumimos en 2015 el jefe de la DDI era un señor de Almirante Brown que venía a Bahía los martes y se iba los jueves. Quizás era un buen funcionario, pero no tenía ningún compromiso con la ciudad.

“Eso lo cambiamos gracias al compromiso del ministro Ritondo. Y hoy está Gustavo Berdini como superintendente y tenemos a un fiscal excelente como Mauricio Del Cero para que se ponga a trabajar en tema drogas. Todo eso, a partir de un compromiso del municipio”.

--Desde la oposición suelen señalar que existen subejecuciones presupuestarias en áreas como Educación, Salud y Políticas Sociales. ¿Es así?

--No. Ocurre que cuando uno tiene que elaborar un presupuesto existen herramientas para que se puedan mover partidas. Un presupuesto se aprueba en diciembre pero puede suceder, como en 2018, que en mayo cambiaron todas las ecuaciones a partir de la devaluación. Eso obliga a replantear a la distribución del dinero.

“El año pasado teníamos un aumento de la tasa en torno al 30%, pero la inflación fue cercana al 50%. Es más, en algunos casos como los medicamentos y los combustibles fue del 70%. Las partidas que se aprobaron para remedios en diciembre de 2017 se nos agotaron en mayo de 2018. ¿Y qué hacemos, no damos más medicamentos? No, tenemos que sacar partidas de otro lado para cumplir con lo fundamental: asistencia social y salud.

“El tema del Fondo Educativo es un logro. Pasamos de tener 40 millones de pesos a 190 millones porque así lo peleamos para este año. Por primera vez se logró que se ejecuten obras en enero y febrero, cuando antes no se hacían en esa época, que es la mejor para aprovechar la inactividad.

“El tema es que vos empezás obras que se realizan de un año para otro pero tenés que cerrar cuentas el 31 de diciembre, con lo cual te quedaron muchos trabajos en ejecución que por ahí los terminás en marzo. Lo importante es que las obras estén. Sobre todo, que no haya ningún tipo de desvío, que es otra cosa de la cual nos enorgullecemos: ninguna empresa contratista de Bahía Blanca puede decir que ganó una licitación ofertando por abajo o teniendo un plus del 10% como ha ocurrido en muchas ocasiones.

“Ni hablar de la obra pública nacional. Para nosotros es un emblema el Plan Federal, ya que nos encontramos con más de 600 casas sin terminar, prácticamente destruidas. El que lideraba ese proceso era un tal José López, no nuestro concejal sino el que tiraba los bolsos. ¿Qué nos dijeron cuando pedimos finalizarlas? Que la obra estaba ejecutada en un 67% pero se había cobrado en un 83% y que no se podía pagar dos veces. Tuvimos que hacer malabares con esas 680 casas, de las cuales ya entregamos 640".

LA ENTREVISTA COMPLETA