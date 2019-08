"Fue la frutillita para cerrar el viaje", dijo el hincha de Villa Mitre que llegó a dedo desde Perú

Tomás Rodríguez es hincha de Villa Mitre y llegó a dedo desde Perú a Cutral Có para ver el partido ante San Martín de San Juan por Copa Argentina, tras interrumpir 8 meses de viaje por Latinoamérica.

El triunfo tricolor por 1 a 0, para avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final, fue el cierre ideal para su travesía.

"Estuvo increíble, por suerte la pasamos bien. Fue la frutillita para cerrar el viaje", le contó Tomás a La Nueva., mientras regresaba a Bahía con su hermano.

"Antes de llegar a Cutral Có ya había gente de Villa Mitre que me hospedaba, que me invitaba a comer. Y hoy (por ayer), en la previa del partido, me empecé a cruzar con mucha gente conocida, muchos amigos de Villa Mitre. Fue un lindo reencuentro, lleno de abrazos y cariño", agregó el bahiense.

Tomás empezó a bajar desde Perú a dedo, cruzó por el norte chileno, llegó a Jujuy y tuvo que hacer un tramo del viaje en colectivo, porque temía no llegar a tiempo a Cutral Có. Pero llegó, visitó al plantel en la concentración y festejó el gol de Herrera en la tribuna y la victoria con los suyos.

Tomás junto al plantel, en la concentración. Foto: Prensa Villa Mitre

"Cuando estaba en Ecuador se empezó a comentar que el partido era entre mediados de julio y principios de agosto, entonces me apuré para bajar a Perú. Y ahí ya estaba instalado, tenía trabajo y todo, pero mis amigos de Bahía me confirmaron que el 3 de agosto era la fecha oficial. No lo dudé ni un segundo y empecé a bajar como pude para poder llegar al partido", recordó.

"Lo que viví en la cancha fue una locura, muchísima gente, muchísimos conocidos. La verdad que fue una fiesta. En el gol me abracé con todos, fue una experiencia muy linda", señaló el pibe del Rosendo López.

Su historia se hizo conocida a través de la página del club unos días antes de que el grueso de los hinchas comenzaran a llegar a la ciudad neuquina, por lo que Tomás no pasó desapercibido entre los simpatizantes de la "Villa".

"Eso fue muy loco y también me gustó mucho. Venía gente y me daba un abrazo y me felicitaba por el aguante; la verdad que recibí mucho cariño", admitió.

Así copó la tribuna la gente de Villa Mitre en Cutral Có.

Luego del triunfo de ayer, el sueño de Villa Mitre sigue intacto, por lo que Tomás pondrá un stop en su aventura por la ruta. Al menos, por un rato...

"Voy a aprovechar para cruzarme con la familia en Bahía que hace mucho no la veo, pasar un buen rato con ellos. Después seguramente en dos meses vuelva a la ruta para seguir viajando y conociendo lugares. Supongo que en las primeras fechas del Federal estaré en Bahía, la idea es presenciar hasta donde lleguemos en la Copa Argentina y después salir de nuevo a la ruta. Aunque si sale algo en Bahía capaz me quede, nunca se sabe", cerró.