Reunión clave por el aeropuerto, el Consorcio pondría plata en el tren y varios interesados en Dasso

--¿Cómo va Juan María? ¿Preparándote para una nueva semifinal con nosotros?

--No me disgusta la idea, aunque jamás igualaría a lo de Madrid.

--Ojo que la suerte no los va a acompañar siempre amigo, pero mejor vayamos a lo nuestro, apenas queda una semana para las PASO y la apatía me parece que es lo que caracteriza a esta campaña...

--Coincido, aunque fijate que hoy Héctor comenzó a calentar un poco la previa al señalar en un reportaje concedido a “La Nueva.” que los bahienses no votan mentirosos ni corruptos.

--Tenés razón, parece que Héctor tiró un misil al lugar donde más le duele a la alianza del peronismo porque allí hay dirigentes que han formado parte de los últimos gobiernos justicialistas en la ciudad.

--Claro, fijáte que ninguno de los logros de esas gestiones fueron reivindicados abiertamente por los actuales candidatos, quienes prefirieron no vincularse con las anteriores administraciones peronistas y optaron por atacar al gobierno municipal de Cambiemos hablando de promesas incumplidas.

--¿Así que el sector de Rodolfo Lopes decidió hacer rancho aparte?

--Sí. El argumento fueron supuestas cosas no cumplidas, el no llamado al movimiento obrero en su conjunto y la aparición de personajes extraños al peronismo. Estamos hablando de una coalición muy heterogénea, con dirigentes que hasta no hace mucho no se podían ni ver, así que si no se realiza un esfuerzo individual muy grande estas cosas pueden seguir pasando.

--¿Mañana llega Dietrich a Bahía?

--Sí, el ministro de Transporte de la Nación va a recorrer las obras de las autopistas de la 33, Sesquicentenario y El Cholo y la repavimentación de la ruta 35, que ya casi está terminada entre Bahía y el límite con La Pampa. También recorrerá el puerto.

--¿Viene para algo más? Me imagino que algo más habrás conseguido...

--Sí, el tema central de la visita será un encuentro con el intendente para abordar la situación del aeropuerto. Ya se han dado algunos pasos interesantes y la gente de Eurnekián estaría dispuesta a avanzar en la ampliación de la terminal aérea bahiense.

--Pero está concesionada por muchos años más a Corporación América.

--Así es, pero quizás pueda producirse un traspaso a Aeropuertos Argentina 2000. Según me dicen las conversaciones están muy avanzadas y mañana esto empezará a tomar forma en el encuentro del ministro con Héctor.

--Ya que estamos hablando de la visita de Dietrich no puedo evitar preguntarte si existe alguna posibilidad de que el ramal ferroviario Bahía Blanca–Vaca Muerta se concrete.

--Por lo que pude averiguar el Consorcio de Gestión del Puerto está dispuesto a costear las obras que demanda el tendido de las nuevas vías en nuestro distrito, desde la estación Aguará a Galván. Son más de 20 kilómetros de rieles y el ramal no va a interferir con la trama urbana porque correrá paralelo a la costa.

--De esta forma el puerto local pondría su granito de arena para que el tren sea una realidad, aunque ya había hecho su aporte ofertando una buena cifra en la licitación por los cupos de carga.

--Tal cual, incluso el gobierno piensa insistir con la idea ni bien pueda porque considera que ese tren es fundamental para Vaca Muerta.

--Veo que mañana va a ser un día movido porque si no tengo mal agendado, tiempo atrás me dijiste que el 5 de abren los sobres de la licitación de la autovía Dasso, una obra tremenda para White.

--Es una inversión que ronda los 4 palitos verdes y será costeada en partes iguales por la Muni y el Consorcio. Hasta ahora hay cuatro empresas que compraron los pliegos, así que todo hace prever que habrá competencia.

--¿Sabés algo más del centro logístico que un grupo de particulares quiere hacer cerca de la Policía Caminera?

--Que en la Muni comenzarán a analizar la presentación. Sin embargo existen muchas dudas porque debería salir por vía de excepción ya que la zonificación de ese sector no permite obras de esa envergadura. Incluso habrá que ver realmente si se van a invertir 20 millones de dólares como se anunció. Mientras tanto se prepara otro proyecto de playa logística, de mayor envergadura, en otro sector de la ciudad.

Canal navegable a Córdoba

--Bien. ¿Alguna otra novedad?

--Algunas más. Por ejemplo, el jueves 8 va a estar en Bahía el embajador de Holanda (Países Bajos), quien recorrerá el puerto y estará en el Club de Golf como parte de una misión comercial. Los temas hídricos serán una fija, incluso te tiro algo que va a dar que hablar: el miércoles 14 habrá en Bahía un seminario sobre el canal navegable Córdoba–Bahía.

--¿Ese megaproyecto que genera burlas por un lado y felicitaciones por otro?

--Exacto, el estudio determinó que el canal deberá comenzar cerca de Arroyito y finalizar en Catriló. Allí habrá una playa de transferencia de cargas para unir esa hidrovía por tren con el puerto bahiense. Sus impulsores dicen que crear un canal que evite inundaciones en el norte bonaerense y permita la circulación de barcazas es más barato que hacer una autopista.

--¿Pensás que se puede llegar a hacer?

--No lo sé pero los estudios ya se hicieron con dinero aportado por Holanda y la idea sigue avanzando. Me dicen que si Macri continúa otros cuatro años ya le encargó al secretario de Infraestructura y Política Hídrica del ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa, ir a fondo con la idea. En abril pasado pude hablar con él y me dijo que la Corporación Andina de Fomento (CAF), pondría la plata.

--¿Algún otro tema?

--En unos 10 días finalizarán las actuaciones realizadas por la intervención en el Consorcio del Parque Industrial. Ya se recogió toda la documentación sobre las presuntas irregularidades de la gestión Carrete y serán presentadas en la justicia.

--¿Seguirá la intervención municipal?

--Para nada, ni bien se terminen los pasos que te comenté habrá elecciones para designar a las nuevas autoridades del Parque Industrial. Pero si querés te comento una novedad que tengo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, (ANMAC).

--La que antes era el Registro Nacional de Armas...

--Sí, se avanzó mucho para poner una delegación en la ciudad porque Bahía no sólo es un lugar muy importante por la cantidad de armas, sino por la cantidad de trámites de legítimo usuario. Fijate que ese organismo controla también los autos blindados, casas blindadas, fuegos artificiales, nitrato de amonio, etc. Ahora los trámites hay que hacerlos en Mar del Plata o poner un gestor. La semana siguiente a las elecciones van a estar en Bahía para ultimar detalles.

--Te cambio de tema. ¿Qué hay de nuevo en esta especie de refundación económica de Liniers tras los suculentos ingresos por las ventas de Lautaro Martínez y Agustín Bouzat?

--Los muchachos de la avenida Alem están enfocados en apostar fuertemente al complejo Zibecchi. Y me dicen que ya adquirieron dos canchas reglamentarias de piso sintético para instalar en el predio.

--¿Pero esto es parte de un proyecto diseñado con la seriedad que requieren tamañas inversiones?

--No se a qué te referís...

--Que hay gente muy allegada y con un fuerte pasado en el club a la que se le encomendó en su momento --consta foto del hecho en la edición del 9 de diciembre de 1985 de “La Nueva Provincia”-- y cuando las arcas del club lucían vacías, proyectar lo que se denominaría el Parque Deportivo Oscar Zibecchi. Pero insólitamente hoy, cuando se cuenta con el dinero para poder desarrollarlo, no ha sido tenida en cuenta...

--¿A quiénes te referís?

--Me refiero, básicamente, al arquitecto Gustavo Susbielles y a un maestro mayor de obras, quien al margen de su quehacer en el ámbito de la construcción supo construir grandes equipos de fútbol. Hasta te diría que marcó una bisagra en el destino futbolístico del propio Liniers.

--A ver... Si nos referiríamos al rubro de la herrería, este sería un gran Herrero, ¿no?

--Tal cual. Con un aditamento. El vínculo inicial para que Lautaro llegue a Racing es, justamente, este hombre: Néstor Herrero. Por lo que se entiende su decepción. De hecho hasta usó la cuchara allá en el predio ubicado en La Carrindanga...

--¡Cómo para no sentirse molesto!

--En realidad Néstor habla de gente que en su momento suscribió aquel proyecto que incluía hasta un polideportivo techado, canchas de hockey, vóley e incluso una pista de canotaje, y hoy ni se lo tuvo en cuenta pero sí aparece en primer plano en “la foto” de esta actualidad, digamos, plena de euros.

--Pidamos otro café mientras seguimos la charla.

Sorpresas en la VTV

--Dale, antes que me olvide te quería comentar la sorpresa que me llevé el jueves pasado cuando fui a hacer la VTV...

--¿Qué pasó? ¿se mudaron?

--No, no es para tanto. Como es casi imposible acceder a la página www.infovtv.com.ar para sacar un turno, me mandé derecho por donde está la obra del Paso Urbano y me pararon en seco: sólo se puede hacer la verificación con turno previo que, me aclararon, no te lo dan ahí, ni para ese día, sólo por Internet.

--Me imagino que la planta estaba a tope...

--No. Eso fue lo llamativo. La alternativa de no sacar turno, aunque la atención a veces tardaba un poco más, era muy interesante porque podías ir cuando te desocupabas de alguna actividad. Es indudable que ahora, cuando el parque automotor ha crecido en los últimos años a niveles históricos en el distrito, será más complejo cumplir en fecha con la VTV, a menos que saques el turno un mes antes. Y olvidate de la página, a la que habría que verificar: hay que llamar al 0800 de la firma, aunque con mucha paciencia porque los operadores están siempre ocupados, según se escucha del otro lado.

--En el ámbito judicial me imagino que está todo medio tranqui por la feria de invierno. Tus amigos bogas deben estar de licencia.

--Está tranqui, pero siempre hay algún temita dando vueltas. Sabés que vivimos en una sociedad “judicializada”, por decirlo de alguna manera.

--Es cierto. Tengo la impresión que antes no estábamos tan pendientes de todos estos temas. ¿Qué tenés?

--Mirá, me enteré que el avance de la causa por el resonante homicidio de la joven Agustina Bustos, cometido en abril del año pasado en el barrio Rucci, está demorado de alguna manera por una razón casi insólita.

--¿Qué pasó?

--Parece que al único detenido, Matías Moreno, lo notificaron mal o no entendió la consigna y no renunció a ser sometido a un juicio por jurados, pero en realidad, cuando se enteró, dijo que no, que quería ser juzgado por jueces tradicionales.

--¿Y qué marca la ley?

--En caso de delitos graves, el acusado tiene que renunciar expresamente a los jurados sino es juzgado por civiles. El tema es que eso lo tiene que decidir antes de que la causa sea elevada a juicio. En este punto está la discusión. El tribunal que ahora lo tiene que juzgar cree que a Moreno no le explicaron bien las alternativas y desde el juzgado de Garantías (etapa de instrucción) dicen que sí.

--¿Y ahora?

--Ahora tiene que resolver la Cámara Penal. Mientras tanto, el juicio -ya sea por jurados o tradicional- y una eventual condena tendrán que esperar un poco.

--Te cambio de tema, ¡cómo están los amigos de lo ajeno con los cuentos del tío! Cada vez más casos y más variantes.

--Sí, por eso es las autoridades, especialmente las policiales y de la ANSES, no se cansan de dar recomendaciones a los abuelos, que son las víctimas preferidas.

--¿Tienen pistas de los autores? ¿Son de la misma banda o varias?

--Me dicen que no forman parte de una organización, pero sí generalmente son de afuera de la ciudad y cometen hechos acá como en otras ciudades. Hay cuentos del tío en la Capital, en Salta y en Comodoro Rivadavia. Esto a veces complica el avance de la investigaciones y en otros casos las decisiones judiciales o la laxitud del marco legal.

--¿A qué te referís?

--A que algunos sospechosos son detenidos pero, por el tipo de delito (estafa), excarcelable, recuperan la libertad. Algunos jefes policiales sienten que el trabajo es infructuoso.

--¿Eso pasó en Bahía?

--Sí. En mayo habían detenido a un tal Luis Ramírez durante un allanamiento en Güemes al 400. Confirmaron que era quien había engañado poco antes a una abuela de Sixto Laspiur al 1300. Se hizo pasar por empleado de la AFIP, le anunció un inminente “corralito” y un “vencimiento de billetes” y de esa manera la despojó de 30 mil dólares y 60 mil pesos.

--¿Y ya lo largaron?

--Salió bajo una caución de 150 mil pesos. En ese operativo la plata fue secuestrada, pero tranquilamente pudo pagar con el botín de algún otro cuento del tío. Y más allá de que seguramente después pueda recibir una condena (si no tiene antecedentes será en suspenso), el tema es que rápidamente está en circulación otra vez.

--Bueno, vamos levantando campamento que tengo que comprar los ravioles del domingo. Nos vemos en una semana y acordate de votar bien.

--Dale, andá, esta vez pago yo.