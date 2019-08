El Jardín Maternal "Te Veo Bien", camino al 30 aniversario con una imagen inmejorable

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Dejar a los hijos pequeños al cuidado de otras personas no suele ser una decisión fácil. Pero en este caso, los padres saben fehacientemente que los dejan en muy buenas manos.

Esa es la función del Jardín Maternal Te Veo Bien, un servicio que presta el sindicato de Trabajadores Municipales a los hijos de afiliados que tienen entre tres meses y tres años de vida.

El establecimiento, que funciona en Castelli 357 y está desde hace 5 años bajo la dirección de Gabriela Galvez, va camino a cumplir en 2020 su 30 aniversario.

“El edificio es propiedad del gremio, que se encarga de su mantenimiento y de ayudar en necesidades puntuales. La parte operativa, por su parte, corresponde al municipio, ya que las maestras son empleadas municipales”, señaló Galvez, quien presenta 20 años de trayectoria en la entidad (fue maestra y secretaria).

Y agregó: “Tenemos mucho apoyo de ambos lados. En los cinco años que llevo como directora he encontrado mucha empatía en el Ejecutivo y en Miguel (Agüero). Eso permite trabajar cómodamente, brindar un servicio muy bueno y que a los niños no les falte absolutamente nada”.

“Miguel (Agüero) jamás me ha dicho que no a los planteos que le hemos realizado. Le solicitamos inversiones importantes para mejorar la estructura edilicia y siempre hubo voluntad de hacerlas para que el funcionamiento del Jardín sea óptimo.

En tanto, los alimentos provienen del municipio, pero recibimos refuerzos del gremio. Lo mismo ocurre con el material didáctico”.

En el último tiempo se realizó el trabajo de pintura general; se arreglaron los techos; se cambió la caldera, dotando de calefacción central a todo el edificio y también se hizo toda la instalación eléctrica nueva.

“Al ser un jardín maternal, funciona de manera distinta al convencional. Por ejemplo, abrimos 6.30 y cerramos a las 15. Algunos chicos vienen todo el horario y a otros los retiran al mediodía. Aquí desayunan, almuerzan y antes de irse reciben una merienda liviana”, explicó Galvez.

“En cuanto al horario, somos bastante flexibles. Hasta las 9 recibimos los chicos y no hay horarios fijos para retirarlos. Siempre insistimos en la necesidad del entorno familiar para el crecimiento del niño. Y el afiliado lo entiende”.

En Te Veo Bien se desempeña un equipo de 24 personas (15 son docentes a cargo) para atender las necesidades de casi 80 niños.

“Vienen chicos desde los tres meses hasta los 3 años, divididos en salas. En la de bebés tenemos cupo para 6, con dos maestras a cargo. La sala de 1 está dividida en dos, con 13 niños en cada una (en una están los que nacieron entre enero y junio y en la otra los de junio a diciembre) y el mismo sistema empleamos con los de 2 años, con 18 en cada una”.

Según señaló Galvez, la demanda es muy grande.

“Generalmente quedan algunos niños sin lugar, pero se trata de hacer una selección teniendo en cuenta las necesidades de cada familia. Hoy un jardín maternal privado es muy costoso y acá brindamos un servicio muy accesible. Lo único que pagan los padres es una cuota mensual, que es un porcentaje de sus ingresos. Nos pareció la forma más equitativa. Ese dinero va a una cuenta del sindicato, que reinvierte en mejoras edilicias”.

Cabe remarcar que el Jardín funciona todo el año.

“Sólo cerramos dos semanas en febrero para encarar los trabajos de infraestructura”.

A su vez, esgrimió que intentan prescindir de la tecnología.

“Tratamos de no utilizarla. Lo único que tenemos es un televisor, que se prende de 14.30 a 15. No es que renegamos de ella, pero sabemos que los chicos pasan muchas horas enfrente de las pantallas y queremos que aquí vean que hay otras alternativas de entretenimiento. Apostamos a lo lúdico, a los ejercicios grupales, a la interacción”.

Galvez aclaró que la entidad es un Jardín Maternal y no una guardería, como usualmente se la define.

“Este no es un lugar para guardar al hijo, sino que trabajamos mucho para que socialice y tenga contención. Tenemos claro que la crianza es de los padres y que lo nuestro es una colaboración. A esa edad, es muy necesario que los padres estén presentes y que no se desentiendan de su formación. Por eso es que insistimos en el hecho de que, por más que nuestro servicio se extiende hasta las 15 y no tenemos ningún problema en cumplirlo, los vengan a buscar lo más rápido posible, para que pasen más tiempo con sus hijos”, señaló la directora.

La docencia se ha modificado mucho con el paso del tiempo.

“La metodología que yo empleo es ubicar en las salas una maestra experimentada con otra que recién se está iniciando. De esa forma, una aporta la experiencia y la otra la nutre de nuevos conocimientos. Es la mejor manera de estar actualizadas ante los cambios".