Universitario trabajó para quedarse con la victoria

Universitario venció este domingo a Racing de Chivilcoy 33 a 20, como local y en juego válido por la tercera fecha del grupo Reubicación B-C del Regional Pampeano de rugby.

Partido muy trabajado para Uni, que perdió 20 a 7 la primera etapa y tuvo que trabajar en el complemento para no dejar escapar la oportunidad de volver a ganar.

Luego del try de Cristian Abarca -convertido por Martín Tealdi- en la etapa inicial, el local descontó y lo dio vuelta en el complemento con tries de Francisco Castro, Sebastián Barrera y Mariano Suanez, más un try penal y conversiones de Martín Tealdi (2).

En este grupo hubo, además, derrota de El Nacional en su visita a Campo de Pato de Balcarce.

El Celeste cayó 49 a 12, con puntos propios logrados por Cristian Ríos (try), Lucas Severini (try) y Segundo Leoz (conversión).

En la cuarta fecha se enfrentarán El Nacional y Universitario, en la Quinta.

El sábado se registraron estos marcadores: Gimnasia (Pergamino) 17-Kamikazez (Colón) 25 y Los 50 (Tandil) 21-Pueyrredón 26.

Posiciones: 1º) Pueyrredón, 14; 2º) Universitario, Racing y Los 50 (T), 10; 5º) Kamikazes, 8; 6º) Campo de Pato, 6; 7º) Gimnasia, 1 y 8º) El Nacional, 0.

Próxima fecha (sábado 7 y domingo 8 de septiembre): El Nacional-Universitario, Pueyrredón-Gimnasia, Racing-Los 50 y Kamikazes-Campo de Pato.

Ganó Santa Rosa RC

Este domingo también se completó la tercera fecha del grupo Reubicación A-B, que cuenta con dos representantes de la URS.

Santa Rosa RC le ganó como local a Biguá 28 a 13 y saltó al 3º puesto.

El sábado Argentino enfrentó a Sporting en Mar del Plata.

Posiciones: 1º) Sporting, 14; 2º) Unión del Sur, 9; 3º) Santa Rosa RC, 8; 4º) Argentino y Los Cardos, 6; 6º) Biguá, 5; 7º) Universitario (M), 4 y 8º) Uncas, 3.

Próxima fecha (7 y 8 de septiembre): Argentino-Los Cardos, Universitario (M)-Santa Rosa RC, Uncas-Sporting y Biguá-Unión del Sur.