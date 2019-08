Rugby: Sportiva cerró la primera rueda con otra derrota

Con la disputa de la tercera fecha, pasó esta tarde la primera rueda del Torneo del Interior A de rugby.

Sociedad Sportiva cayó frente a Marista de Mendoza por 51 a 15, en partido correspondiente al grupo C de la categoría principal y disputado en cancha del club Los Tordos.

El representante bahiense estuvo al frente durante 4m luego del penal convertido por Ignacio Ficcadenti a los 3m.

Si bien Marista igualó a los 7m y el partido mantuvo cierta paridad durante la primera media hora, el local lo destrabó con tres tries convertidos en los últimos 10m de la etapa inicial (24-3).

A los 56m, con un penal y nuevo try, Marista amplió cifras a 32-3. Cuando el dueño de casa bajó la intensidad tras esa ventaja, Sportiva logró algunas pelotas de calidad para jugar en 22 rivales.

Hubo un try de Felipe Arza a los 58m (convertido por Ficcadenti), dos minutos luego nueva conquista para el mendocino (39-10) y a los 63m la última de Las Palomas con try de Ignacio Payero (39-15). Marista le puso cifras definitivas con dos tries más.

El próximo sábado ambos equipos volverán a enfrentarse pero en La Carrindanga, en el inicio de las revanchas.

Partidos y posiciones

Estos son los finales de la tercera fecha en el Torneo del Interior A y las posiciones en cada grupo. La cuarta jornada se disputará el próximo sábado con los mismos enfrentamientos, pero invirtiéndose las localías:

Zona A: Tucumán RC 31-Gimnasia (Rosario) 43 y Old Resian 19-Jockey de Córdoba 29. Posiciones: 1º) Gimnasia R, 14; 2º) Tucumán RC, 10; 3º) Jockey C, 6 y 4º) Old Resian, 0.

Zona B: Universitario (Tucumán) 40-Córdoba Athletic 40 y Duendes 38-Los Tarcos 17. Posiciones: 1º) Duendes, 14; 2º) Córdoba Athletic, 7; 3º) Los Tarcos, 4 y 4º) Universitario T, 3.

Zona C: Jockey de Rosario 24-Natación y Gimnasia 27 y Marista 51-Sociedad Sportiva 15. Posiciones: 1º) Natación y Gimnasia, 14; 2º) Marista, 10; 3º) Jockey (R), 6 y 4º) Sportiva, 0.

Zona D: Mar del Plata 41-Trébol de Paysandú 12 y Urú Curé 37-Tucumán LT 22. Posiciones: 1º) Urú Curé, 13; 2º) Tucumán LT, 9; 3º) Mar del Plata Club, 5 y 4º) El Trébol, 1.

Argentino, cerca

El buen desempeño que cumplió Argentino en su visita al pentacampeón regional Sporting (Mar del Plata) no le alcanzó para evitar la derrota por 29 a 20, por la tercera fecha del grupo Reubicación A-B del Regional Pampeano.

En la Villa Marista el Azul llegó a estar dos veces al frente del marcador en la primera etapa, pero el marplatense lo resolvió en el complemento.

Juan Ferrino Cantarelli puso arriba al bahiense 6-5 a los 10m con un drop y un penal. Después Sporting pasó al frente con un try y Argentino volvió a darlo vuelta con try Franco Biancucci para el 13-10 a los 25m.

Sporting concretó un par de tries más a los 5m y 14m del complemento (29-13). En adelante Argentino se plantó con los delanteros en campo local, hasta que a los 37m llegó el try de Gonzalo Muñiz Bullrich.

Este sábado Los Cardos le ganó a Universitario (Mar del Plata) 21 a 13 y Unión del Sur a Uncas 43 a 17.

La fecha se completará este domingo con Santa Rosa-Biguá, a las 14.

Posiciones: 1º) Sporting, 14; 2º) Unión del Sur, 9; 3º) Argentino, 6; 4º) Los Cardos, 6; 5º) Biguá, 5; 6º) Santa Rosa y Universitario (M), 4 y 8º) Uncas, 3.