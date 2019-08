"Los empresarios estamos decepcionados con Macri", dijeron desde la Unión Industrial Argentina

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Urtubey aseguró hoy que los empresarios están "decepcionados" con el presidente Mauricio Macri, porque esperaban "otro manejo económico" durante su gestión.

"El empresario nacional esta decepcionado con Macri. Esperábamos otro manejo económico. Hoy la principal preocupación de la industria es cómo se sobrevive", sostuvo Urtubey, quien integra el Comité Ejecutivo de la UIA.

En declaraciones radiales, Urtubey consideró que "hay una profunda inestabilidad en el país. No veo una crisis política, el sistema democrático está funcionando bien, pero sí una crisis económica. Para los próximos meses esperamos más recesión y más inflación".

A su criterio, la transición hasta que asuma el próximo Gobierno "tiene que ser lo más ordenada posible, para poder pasar a un modelo productivo y dejar atrás la especulación. Ante semejante crisis económica, a todos los sectores no nos queda otra que juntarnos a dialogar y encontrar soluciones".

"Desde la UIA vamos a estar invitando a cada uno de los candidatos para escuchar sus propuestas", afirmó.

También, aseguró que "este año va a haber que convocar al Consejo Económico y Social para buscar los consensos políticos y sectoriales. Entre otras cuestiones, hay que reactivar el mercado financiero y bajar la presión tributaria".

Días atrás, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y de la cámara de alimenticias Copal, consideró que al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, los empresarios lo conocen "hace muchos años" y ahora esperan tener un diálogo con él.

"No me cabe la menor duda de que (Fernández) es un hombre al que conocemos desde hace muchos años, en actividades que tuvo desde el Estado tanto en el gobierno del doctor (Néstor) Kirchner como en los '90, así que lo conocemos y no tenemos duda que podemos tener diálogo", dijo Funes de Rioja. (NA)