Tras las PASO, el gremialismo local no disimuló la preocupación por el presente del país

Por Pablo Andrés Alvarez (palvarez@lanueva.com) y Javier Schwab (jschwab@lanueva.com)

Secretarios generales de los sindicatos más representativos de nuestra ciudad reconocieron su preocupación, debido a que la corrida del dólar impactará una vez más, y de forma feroz, en los salarios y el costo de vida de cada trabajador.

Ante esa situación, remarcaron que deberán estar muy atentos para contener el descontento generalizado por lo ocurrido en los últimos días e intensificar las ayudas sociales para paliar la situación.

Miguel Agüero (del gremio de los municipales), Miguel Aolita (de la Asociación Empleados de Comercio), Carlos Moreno Salas (SMATA), Fernando García (de La Bancaria, seccional Bahía Blanca) y Viviana Marfil (de ATE Bahía Blanca) se refirieron al presente que viven los trabajadores asalariados y aseguraron que no vislumbran mejoras en el corto tiempo.

“En lo personal, estoy un poco sorprendido. A nivel nacional noté una tendencia hacia la oposición, pero me llamó la atención el arrastre que tuvo Axel Kicillof. Y creo que la clave radicó en su cercanía con la gente, recorriendo casi 300.000 kilómetros en un auto para entrar a todos los lugares, dio sus frutos”, analizó Agüero.

“Y si me tengo que parar en lo local, hoy está claro que hay un empate técnico entre Gay y Susbielles. A partir de este momento tendrán que salir a buscar las diferencias, pero hoy lo veo mejor plantado a Federico corriendo desde atrás. Héctor tendrá que retener los votos que tiene ahora y sumar algún caudal más, teniendo en cuenta que el arrastre de las boletas enteras no lo favorecerá. En los próximos días me reuniré con ambos para analizar el futuro de la ciudad”.

Aolita, por su parte, señaló que preveía una pobre elección del oficialismo.

“La verdad es que no me sorprendió el resultado de las PASO. Sí debo reconocer que no esperaba tanta diferencia, pero sabía que Alberto Fernández y Axel Kicillof se iban a imponer en Nación y Provincia. Lo palpaba día a día en el sentir de los afiliados y de la gente con la que uno tiene contacto permanente”.

Tanto Agüero como Aolita no quedaron conformes con las manifestaciones del presidente Mauricio Macri tras la derrota.

“No me cierra la excusa de que ésto sucede por culpa del triunfo del peronismo/kirchnerismo. Si fuera así, ésto se hubiera desatado con el peronismo en el poder y no en su propio gobierno”, opinó el principal dirigente de los trabajadores municipales.

“Cuando estás en política hay que saber salir del microclima y escuchar a la gente y a las entidades intermedias. Ellos son el mejor termómetro. Eso, éste gobierno no lo hizo jamás. Y aquí están las consecuencias. Me pareció muy pobre el discurso de Macri posterior a la derrota, culpando al electorado por lo que está ocurriendo. Y eso empeora las cosas. La gente le dijo “no” a este modelo. La gente no quiere recorrer el camino que marcó Macri y por eso busca un cambio.

Entonces, no tiene sentido insistir por ese lado y es momento de replantear la política”, manifestó, por su parte, el mandamás de los mercantiles.

La mayoría reconoció que se dispararon los pedidos de ayudas sociales en los gremios que comandan.

“En los últimos días, las ayudas sociales se dispararon en el sindicato. Y la corrida recién comienza, por lo que seguramente tendremos días arduos. Desde nuestro lugar, buscamos paliar el mal momento. Hemos inyectado mucho dinero a ayudas sociales, porque realmente la gente las necesita para sobrevivir. Hoy no están pidiendo para viajar o cambiar el auto, sino para llegar a fin de mes”, manifestó Agüero.

“Las ayudas económicas que estamos dando en el gremio se incrementaron notoriamente en los últimos años y se triplicaron en los últimos meses. En uno de los requisitos que ponemos para otorgarlas, hay un ítem en el que deben justificar la necesidad de esa ayuda económica. En años anteriores, figuraban gustos personales o familiares, como viajes al exterior, cambio de auto o ampliaciones o mejoras en las casas. Hoy, la enorme mayoría, pone que necesita el dinero para comprar comida o para terminar de pagar impuestos”, agregó Aolita, quien manifestó que el Gobierno nunca le dio importancia a los avisos de los gremios.

“Eso demuestra las necesidades que está pasando la gente trabajadora. Y que nosotros, desde el gremialismo, se lo hemos marcado al Gobierno, pero nunca nos quiso escuchar ni obtuvimos respuestas positivas. Siempre catalogaron las marchas, los paros y las protestas diciendo que tenían trasfondos políticos. Hoy está claro que eran llamados de atención que nunca tuvieron en cuenta”.

La función social de los sindicatos es sumamente importante.

“El gobierno buscó emparentar al sindicalismo con la corrupción y nunca valoró el trabajo de contención que se realiza día a día. Una ayuda a tiempo a los trabajadores impide que esas personas se pongan nerviosas, contagien malestar y comience a rodar una bola de nieve que la gran mayoría de las veces termina mal. Desde nuestro lugar, buscamos paliar el mal momento. Hemos inyectado mucho dinero a ayudas sociales, porque realmente la gente las necesita para sobrevivir. Hoy no están pidiendo para viajar o cambiar el auto, sino para llegar a fin de mes”, dijo Agüero.

“Obviamente que los sindicatos debemos estar atentos y seguir ofreciendo una nuestra red de contención ante tanto disconformismo. No es un trabajo fácil y nunca es reconocido, pero los gremios tenemos que intensificar las ayudas para el compañero que lo precisa y para que no se sienta solo, porque es un presente que sufrimos todos”, agregó Aolita.

El presente económico impactará de lleno en la inflación. Y por ende, dejará retrasadas las paritarias acordadas.

“La CGT ya anticipó que habrá que sentarse a reveer las paritarias. Nosotros, en ese sentido, tenemos firmada una cláusula gatillo, que nos da cierta tranquilidad. Pero ahora hay que ver si hay fondos para sostener lo pactado. Caso contrario habrá que volver a charlar con el Ejecutivo sobre este tema. Algunos sindicatos, fundamentalmente los privados, tendrán que tener mucha muñeca para manejar la situación y juntarse con la patronal para que el esfuerzo sea compartido”, dijo Agüero.

“Debemos asegurar la gobernabilidad hasta diciembre conteniendo, encarrilando el malestar general de los trabajadores, quienes son los que más sufren en estas crisis porque ven como sus ingresos se devalúan, y que la situación no se desmadre. Hay que transmitir tranquilidad y calma, diciendo que ya salimos de crisis similares. Obviamente también habrá que revisar los acuerdos ya firmados, porque si ésto sigue, la inflación crecerá muchísimo y los sueldos quedarán nuevamente desfasados”, opinó Aolita.

Los bancarios

“Sinceramente nos sorprendió el resultado. Todos manejábamos números que daban ganador al Frente de Todos, pero no por la diferencia finalmente obtenida tanto a nivel nacional, como provincial y el escaso margen de un poco más de dos puntos en Bahía Blanca. El pueblo habló y es soberano. Creo que fue preponderante lo económico que ha afectado a todos. Pérdida del poder adquisitivo de salarios, de jubilaciones y pensiones, de la AUH; el fuerte incremento de las tarifas y la dolarización de las mismas con los aumentos que ello trae aparejado, el aumento en alimentos, en transporte, en combustibles, lo que ha empujado una inflación que nunca se pudo controlar. Y a eso se suman una profunda recesión y las promesas incumplidas, como la derogación del impuesto a las ganancias por sólo expresar una entre tantas”, analizó Fernando García, secretario general de La Bancaria, seccional Bahía Blanca.

Y añadió: “La Bancaria ha firmado una paritaria con cláusula de revisión, por lo tanto si se cumple con lo firmado no deberíamos perder poder adquisitivo contra la inflación. Pero más allá de nuestra situación particular y de todos aquellos sindicatos que han firmado algún tipo de cláusula de actualización, nos preocupa la situación de todos los trabajadores y de los jubilados y pensionados como así también de aquellos que cobran asignación universal por hijo que por estos días verán reflejada en los precios la devaluación que ha llevado a cabo el gobierno. Gobierno que pudiendo intervenir el día lunes 12 a través del Banco Central prefirió no hacerlo, o lo hizo en forma tardía y no respetó la zona de intervención, es decir cuando el valor del dólar superara los $51.44. Si bien ahora se han anunciado medidas paliativas, son eso, paliativas y de muy corto plazo”.

Los mecánicos

“La ciudadanía, en su gran mayoría, y particularmente el trabajador, el jubilado y quienes la están pasando mal con las actuales políticas económicas, le dijo basta al gobierno nacional y a sus políticas, tanto en Nación como en la Provincia. Después de las elecciones de 2017 la gente decidió seguir prorrogando el crédito al gobierno pensando en que 2 años de cara a este 2019 todo tendería a mejorar. No fue así, por el contrario se profundizó este modelo neoliberal de una política que ya no es del gobierno, sino que la ha implementado el FMI. La protesta llegó mediante el voto, una posibilidad que tiene el ciudadano cada dos años en premiar o castigar al gobierno de turno. Quedó visto que se trató de un voto castigo y por un amplio margen”, opinó Carlos Moreno Salas, líder de SMATA.

Y añadió: “Es un momento delicado, pero pretendemos que no vuelvan a ocurrir los hechos posteriores a las elecciones, para evitar lamentos. Queremos que este gobierno termine como tiene que terminar, apelando al sentido común y que reconozcan el error o los errores cometidos para que puedan rever esta situación. Si no hay una puesta de fondo a esta problemática que tenemos tanto de los servicios públicos como de los jubilados, el salario, la seguridad, la educación, las economías regionales y la industria que hoy está pasando un momento muy complicado. En nuestro caso las fábricas han paralizado su producción y las concesionarias las ventas, por lo que el escenario es muy complicado. No es algo que se pueda prolongar en el tiempo, por lo que apostamos a que el gobierno entienda lo que pasó el último domingo".

Los estatales

“Estamos muy preocupados debido a que el pueblo argentino decidió un cambio de rumbo urgente ante la grave situación que estamos viviendo. Es grave que el presidente haya salido a hacer declaraciones como que los responsables siempre seguimos siendo los trabajadores y los argentinos, porque no toma consciencia que el que gobierna es él. Estamos con expectativas para el 28 de octubre donde vamos a apoyar para que realmente se genere un cambio de rumbo en políticas económicas y sociales”, resumió Viviana Marfil, recientemente reelecta como secretaria general de ATE Bahía Blanca.

“La semana que viene nos estaremos reuniendo con el Consejo Directivo Provincial para empezar a exigirle de manera urgente una apertura de paritarias a la gobernadora, porque realmente la situación por la que estamos atravesando los trabajadores estatales, donde el 60% somos indigentes y donde la corrida de los últimos días, como está la situación en estos momentos, no vamos a llegar ni al día 15. Minuto a minuto evaluamos de qué manera vamos a continuar para decirle a este gobierno que empiece a gobernar y a frenar esta grave situación económica para poder los argentinos vivir, porque no llegamos ni a sobrevivir”, cerró.