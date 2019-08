Temor por un audio alentando usurpaciones mientras la suba de precios y la recesión no paran

--Buen día Juan María. ¿Qué semanita no?

--Si te referís a la eliminación con Almagro, terrible.

--Me parece que el panorama económico está más que complicado como para que empieces con ciertas gastadas...

--Bueno, la idea era ponerle un poco de onda a la charla, pero veo que viniste decidido a hablar de lo que pasó estos días y de que estos días, desde el domingo pasado, los argentinos somos un 21 por ciento más pobres.

--No queda otra, desde el lunes pasado los argentinos somos un 21 por ciento más pobres y en Bahía la mayoría de los rubros sufrió aumentos promedio del 25 por ciento.

--Eso en lo que hace a los productos que tienen precio porque hoy nadie sabe a cuánto vender, aunque todos hablan de un dólar de referencia cercano a los 60 pesos. Incluso fijate que lunes y martes varias fábricas no entregaban mercadería.

--Sumale que esos días el descubierto fue del 100% y el viernes bajó a 70% para el que lo tiene acordado hasta tal fecha, pero si lo tiene que renovar es 100%.

--Claro, y encima el nivel de las ventas está en el décimo subsuelo. ¿En el sector supermercadista también hubo aumentos del 25%?

--En algunos casos sí, aunque en la mayoría de los productos los proveedores entregaron nuevas listas con subas que van del 10 al 20 por ciento. En algunos locales el traslado a los consumidores fue inmediato y en otros están viendo qué porcentaje pueden absorber.

--Bueno, pero ahora hay que tener en cuenta la eliminación del IVA. ¿Bajarán los precios?

--En la calle casi todos señalan que con suerte determinados productos van a estar, sin IVA, al mismo precio que el viernes pasado con IVA, incluso algunos estarán un poco más caros. Esta es la realidad.

--No quiero ni pensar lo que deben haber subido los medicamentos...

--Las subas van del 3 al 15 por ciento en Bahía, aunque no faltaron aumentos del 70 por ciento en algunos medicamentos específicos. Habrá que buscar genéricos que puedan reemplazar a los que están muy caros.

--¿Y la carne?

--En promedio hubo subas del 7 por ciento, aunque todo hace prever que seguirá aumentando.

--Bueno, tirame una buena en medio de la malaria...

--Uhh... no pedís nada amigo.

--Algo debés tener...

--Sí, parece que los muchachos de Crexell Transportes siguen apostando al país más allá de los altibajos económicos. El otro día hablé con Daniel Bortnik, controller de la firma, y me dijo que acaban de invertir varios millones de euros en la compra de una grúa Demag SL3800 para 750 toneladas de uso que se sumará a la Liebherr LTM 1500 – 8.1 de 500 toneladas.

--Una buena. ¿Y para qué la van a usar?

--Son grúas de alto tonelaje para ser empleadas en parques eólicos y montaje de refinerías. De esta manera la empresa afianza su presencia en Bahía Blanca.

--Bien. ¿Alguna otra buena?

--Me llegó el dato de una firma dedicada a fabricación de aberturas de aluminio que, pese a la situación, sigue invirtiendo y está construyendo una planta modernizada.

--¿De quién se trata?

--Por ahora te digo que sus jóvenes propietarios, Emiliano y Guillermo, están muy avanzados con el traslado de la fábrica ubicada en calle Santa Fe a otro espacio mucho más prometedor. La idea es optimizar la producción, ampliar la oferta, sumar colaboradores y seguir con su lema de confianza en aberturas.

--¿Se sabe algo más del hotel Howard Johnson en el ex Camino Sesquicentenario?

--Estuvieron sus impulsores en la Muni y el mes que viene lo van a presentar con una visita de periodistas porque el tema avanza.

Bronca con la UTN

--¿Algún otro tema que tenga que ver con el gobierno local?

--Un par. El primero es que hay bronca en la Muni por los supuestos atrasos de la UTN en entregar el plan de obra para encarar los trabajos en el Teatro Municipal, a tal punto llegó el malestar que habrían iniciado gestiones con una consultora para que determine qué debe hacerse en la parte eléctrica para poder habilitar cuanto antes la sala y luego encarar el resto de los trabajos.

--¿Y la otra?

--Que tal como sucedió con la anterior devaluación, el municipio analiza lanzar esta semana una serie de medidas de ayuda para quienes deben recurrir a un plan social para subsistir. Esta ayuda social será costeada con dinero inicialmente destinado a obras públicas.

--Bueno, ya llevamos un rato hablando y no me comentaste nada de las elecciones del domingo pasado. Más allá de la tremenda sorpresa a nivel nacional y provincial, nadie esperaba semejante paridad entre Gay y Susbielles en Bahía...

--Así es, fue un golpe duro para el oficialismo que ahora intentará mantener esos dos puntos y medio que tiene de ventaja, aunque el panorama aparece muy complicado, sobre todo por la marcha de la economía.

--¿Se despegarán de Macri?

--Entiendo que no, aunque todo el mundo sabe que el tridente Gay, Moirano, Nardelli seguirá jugando a pleno con Vidal. Por ahora la idea es robustecer las acciones en la periferia, sector donde perdieron por paliza frente al peronismo unido y donde, evidentemente, la labor de algunos punteros históricos dio sus frutos, aunque, claro está, la economía y el bolsillo de la gente se hizo sentir a la hora de votar.

--¿No es tarde?

--No les queda otra. Del otro lado, y con razón, todo es optimismo de cara a obtener la intendencia. A tal punto llega la confianza que ya se habla de los postulantes a ocupar determinados cargos en la ciudad que dependen de Nación y de Provincia, pero por ahora me reservo los nombres.

--Se habló en Juntos por el Cambio de la posibilidad de llegar a un acuerdo con otras fuerzas, por ejemplo con el pastor Luis José, del Frente Nos, que sorpresivamente llegó al cuarto puesto y con Leonardo Valente, de Todos x Bahía, que terminó quinto.

--Muy difícil, aunque también podría decirse lo mismo por parte del Frente de Todos. En el caso del pastor José, que responde al partido del pañuelo celeste Juan José Gómez Centurión, veterano de Malvinas, es casi imposible porque su candidatura está en el marco de una organización religiosa nacional y no puede cortarse solo.

--Sacó más votos de los que pensaba...

--Sí. La gran sorpresa fue Susbielles, y la otra fue la del Frente Nos, que terminó pisándole los talones a Néstor Conte, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El FIT, cuya elección, por más que ciertos medios la presentaron como muy buena, obtuvo los guarismos de siempre y, hoy por hoy, está muy lejos de una banca en el Concejo.

--¿Alguna jugada política para esta semana?

--Tanto Gay como Susbielles seguirán referenciándose en los candidatos a nivel nacional que le puedan aportar más votos. Por eso Federico se reunió el jueves con Alberto Fernández y el miércoles el intendente hará lo mismo con Vidal.

Un audio que preocupa

--Seguramente te habrás enterado de las declaraciones de Sergio Zaninelli, quien pidió voltear a Macri.

--Por supuesto, y me parece lamentable que un sindicalista que representa a un gremio de la educación como Aduns tenga semejante exabrupto. Me dijeron que en el oficialismo local estuvieron viendo la posibilidad de denunciarlo penalmente pero se quedaron en el molde porque no habría incurrido en delito. Pero si me dejás te comento otro tema que está generando mucha preocupación.

--Uhh...¿Qué pasó?

--Desde el jueves anda circulando un presunto audio del abogado Leandro Aparicio, donde les informa a un grupo de vecinos que el año pasado intentaron tomar un predio ferroviario en avenida Arias al 300 que hasta el momento no hay nadie imputado por resistencia a la autoridad y usurpación.

--Te sigo...

--Bueno, luego sigue diciendo que si se organizan de manera pacífica e intentan tomar posesión de esos terrenos, más allá de un eventual desalojo de quien traiga los papeles y diga que es el dueño (el ferrocarril) les tendrá que hacer un juicio de desalojo que tarda 2, 3 o 4 años. Posteriormente, según el audio, el letrado les recomienda no cortar ninguna ruta o vía porque esos son delitos federales y si alguien los filma o fotografía les puede hacer una denuncia penal y al ir por otro tipo de justicia el caso es un poco más complicado.

--Sigo sin entender...

--Ya vas a entender. En el audio, que en la Muni le atribuyen a Aparicio, el abogado les recomienda a los vecinos tomar los terrenos, llamar a los medios, a Susbielles y a la Muni, y decir que no están cometiendo ningún tipo de delito. Incluso les dice que el día para hacer “el planteo” es mañana lunes y les pide que no respondan a las agresiones de la policía, sino que lo llamen a él, a los medios y a gente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). ¿Qué tal?

--Uhhh, si es real es gravísimo. Esperemos a mañana, aunque lo ideal es que no pase nada.

--Por supuesto, habrá que ver si esto es real o no. En el oficialismo local están muy preocupados porque dicen que los próximos meses este tipo de acciones va a ser moneda corriente. Por eso te anticipo que de ahora en más la arena política local tendrá de todo y para todos.

--¿De la región tenés algo?

--Sin dudas fue una semana extraña. La crisis que sobrevino el lunes le cambió la cara incluso a los que ganaron, especialmente a los intendentes en ejercicio. En Cambiemos, como resulta obvio, hay un pesimismo total, aunque los jefes comunales justicialistas tampoco la están pasando bien.

--Ampliame esto último...

--Con una palabra vas a entender todo: paritarias. Muchos intendentes ya tenían definida la pauta salarial hasta septiembre u octubre, o a lo sumo estaban en conversaciones para hacer pequeños ajustes a las subas que ya habían concedido, que giraban en torno al 25%...

--Y ahora, con la violenta escalada del dólar y la remarcación de precios, la situación cambió por completo.

--Exacto. Varios están previendo que a partir de mañana los gremios empiecen a golpear las puertas de sus despachos con pedidos que, en el mejor de los casos, ronden entre un 10% y un 15%.

--Hablaste de los intendentes de Cambiemos. ¿Están recalculando la estrategia para octubre, como sugieren algunos en el Conurbano?

--Si te referís a despegarse de la figura de Macri, es obvio que alguno lo está pensando, pero ojo que en esta zona el presi no fue un salvavidas de plomo para todos. No sólo porque le sacó 14 mil votos de diferencia a Alberto, sino porque 12 de los 22 candidatos a intendente de Cambiemos en la Sexta Sección sacaron menos votos que el primer mandatario nacional.

--¿Algunos de esos 12 son intendentes en ejercicio?

--Cuatro de ellos: Héctor Gay, de Bahía; Mariano Uset, de Coronel Rosales; Facundo Castelli, de Puan; y Jorge Hernández, de Salliqueló.

--¿Y con la fórmula Fernández-Fernández qué pasó?

--Algo similar: 10 de los 22 candidatos justicialistas a intendente sacaron menos votos que Alberto y Kicilloff. De estos, sólo uno -Marcelo Santillán, de Adolfo Gonzales Chaves- es intendente en ejercicio.

--No me mencionaste a Vidal.

--Fue la que más votos sacó en la Sexta, categoría por categoría: 203.931 votos, 17 mil más que Macri, 11 mil más que la lista seccional y casi 30 mil más que todos los candidatos a intendente de Cambiemos Juntos. Y te agrego otro dato: en 19 de los 22 distritos de la región sacó más votos que el candidato local. Una verdadera tromba, pero sólo en esta sección electoral. Por eso no creo que la estrategia general de los precandidatos de Cambiemos en la región, de aquí a octubre, pase por esconderlo a Macri o a ella.

El caso del dentista

--Bien, pero más allá de toda la “revolución” política y económica, lo que me sorprendió esta semana es la muerte del odontólogo que estaba acusado de manosear a sus pacientes. ¿A vos también?

--No tanto. Y te explico por qué. A Guillermo Bianciotti lo habían operado a principios de este año de un tumor en la cabeza, que había afectado su salud considerablemente.

--¿Pero seguía acusado en la causa?

--Hasta ese momento sí. La causa estaba elevada a juicio, se encontraba en el juzgado en lo Correccional de la doctora Susana González La Riva, pero iba camino a que se declarara su inimputabilidad.

--De hecho me dijeron que los muchachos de “La Nueva.” ya tenían este dato hace unos días, porque la fiscal Marina Lara recibió un nuevo informe pericial, y prefirieron no publicar nada de su deceso por una cuestión de respeto a la familia.

--¿Y esa pericia que decía?

--Que el tumor le había afectado la parte cognitiva y que era probable que al momento de los hechos -11 en total, según la acusación- haya tenido afectada la parte frontal del cerebro.

--Quiere decir que, según los peritos, lo que supuestamente hizo pudo haberlo hecho sin estar en su sano juicio.

--Es lo que observaron un médico, un psiquiatra y un psicólogo, todos de la Asesoría Pericial. La muerte de Bianciotti -lo encontraron en la cama de su casa de la calle Pilmaiquén- sorprendió a la justicia cuando evaluaba los pasos a seguir, pero todo indicaba que la causa se iba a archivar.

--Claro. Como efectivamente sucedió ahora.

--Así es. Ahora se va a cerrar el caso por extinción de la acción penal por el fallecimiento del imputado.

--¿Alguna otra cuestión judicial?

--El otro día andaba por la zona industrial y me encontré con un ingeniero conocido, con el cual nos pusimos a charlar un rato sobre el estudio de los peritos de la UNS tras la explosión en Dow.

--Sí, leí en “La Nueva.” que marcaron algunas diferencias con el informe final de la empresa. No solo hablan de un error humano sino también que el recipiente que explotó no tenía la válvula de alivio de presión correspondiente.

--Correcto, pero más allá de eso, la charla derivó y me comentó un caso judicial de la empresa PBB Polisur.

--¿Qué pasó?

--Me dijo que averiguara en los tribunales sobre una fuerte sanción económica, por infracción al Código Aduanero, a partir de un sumario que se inició hace varios años.

--¿Averiguaste?

--¡Me extraña...! Apelé a mi amigo el boga y me dijo que la cosa viene por un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con sede en Capital. Al parecer, la Dirección General de Aduanas descubrió que la firma adquirió mercadería en el exterior y realizó una transferencia bancaria por más de 1,7 millones de dólares, aunque el material que ingresó al país fue por un valor menor al efectivamente pagado.

--¿Y qué sanción recibió?

--En primera instancia se condenó a la empresa a pagar 293 mil pesos y 24.511 dólares en conceptos de multas y falta de tributos. Los abogados de la firma apelaron pero no tuvieron suerte con la citada Cámara.

--¿Y cuál fue el argumento para defenderse?

--Que el excedente de la transferencia al exterior por un importe mayor se hizo porque correspondía a pagos anticipados de diversas operaciones. Sin embargo, según la justicia nunca demostraron esa hipótesis.

--Marche preso...

--Aparentemente sí, porque en las dos instancias le dieron la razón a la Aduana. “El precio realmente pagado por la mercadería importada representa un valor mayor que el declarado y con esa operación se configuró la infracción al Código Aduanero”, aseguraron los camaristas Rodolfo Facio, Clara do Pico y Liliana María Heiland.

--O sea que Polisur tendrá que pagar casi 1,8 palitos en pesos.

--Así parece.

--Bueno, pago la cuenta y te dejo porque voy a ver si consigo algunos ravioles sin IVA para el almuerzo dominguero.

--Que tengas suerte, nos vemos en una semana.