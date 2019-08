Regional Pampeano: Argentino sumó de local y subió al 3º

En la reanudación de la etapa Reubicación del Regional Pampeano de rugby, hubo buenas y malas para los representantes de la Unión de Rugby del Sur.

En nuestra ciudad Argentino le ganó a Unión del Sur de Mar del Plata (campeón del TRP B) por 36 a 22.

Si bien el Azul logró 5 tries, no le alcanzó para quedarse con el punto bonus frente a un rival que consiguió 4.

Sumaron para el local Facundo Marra (try), Gonzalo Muñiz Bullrich (try), Bruno Marconi (try) y Pedro Selvarolo (penal). Además hubo dos try penal.

Con este triunfo Argentino saltó al tercer lugar en las posiciones, que continúan encabezando Sporting y Biguá.

El Marista le ganó el sábado a Universitario (Mar del Plata) 35 a 19, mientras que Biguá le había ganado también ese día a Uncas 18-12.

También logró un triunfo importante como visitante Santa Rosa RC, que derrotó a Los Cardos (Tandil) 29 a 23.

Recordamos que los seis primeros de este grupo, al cabo de 7 fechas, clasificarán al TRP A 2020.

Posiciones: 1º) Sporting y Biguá, 9; 3º) Argentino, 6; 4º) Unión del Sur, Santa Rosa y Universitario (M), 4; 7º) Uncas, 3 y 8º) Los Cardos, 2.

Próxima fecha (sábado 18 y domingo 19): Sporting-Argentino, Santa Rosa-Biguá, Unión del Sur-Uncas y Los Cardos-Universitario (M).

Cayó Universitario

En su segunda presentación en el grupo Reubicación B-C, fue derrota este domingo para Universitario de nuestra ciudad.

El Rojo cayó ante Pueyrredón (Mar del Plata) 31 a 24 de visitante y con un try en los minutos finales.

Aportaron para el bahiense Martín Tealdi (un try, 3 conversiones y un penal) y Giuliano Cambi (try). También hubo un try penal.

Más allá del triunfo Pueyrredón no pudo mantenerse en la punta porque este domingo Racing (Chivilcoy) le ganó con punto bonus a Campo de Pato (Balcarce) 40 a 14 como local.

El otro escolta es Los 50 (Tandil), que venció con lo justo a Gimnasia de Pergamino (38-34).

El sábado El Nacional cayó como local frente a Kamikazes (Colón) 29 a 19.

Los 6 primeros clasificados, tras las 7 jornadas, clasificarán al TRP B 2020.

Posiciones: 1º) Racing, 10; 2º) Pueyrredón y Los 50 (T), 9; 4º) Universitario, 6; 5º) Kamikazes, 4; 6º) Campo de Pato y Gimnasia, 1 y 8º) El Nacional, 0.

Próxima fecha (sábado 24 y domingo 25): Universitario-Racing, Campo de Pato-El Nacional, Gimnasia-Kamikazes y Los 50-Pueyrredón.